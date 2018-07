Wolfram Lotz : „Die Kunst ist wesentlicher“

Düsseldorf (dpa) - Ein Theaterstück, in dem Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann, Hamlet und der Autor selbst samt seiner Mutter auftreten? Der Nachwuchsdramatiker Wolfram Lotz (29) macht es in seinem Stück „Der große Marsch“ möglich.

Für die humorvolle Abrechnung mit dem deutschen Gegenwartstheater erhielt der in Leipzig lebende Autor den diesjährigen Kleist-Förderpreis für angehende Dramatiker. Am 20. Mai wird das Stück bei den Ruhrfestspielen uraufgeführt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa erklärt Lotz, was ihn am deutschen Theater stört und wieso sich Schauspieler besser Ketchup übergießen sollten, anstatt Hamlet zu spielen.

Was stört Sie am deutschen Theater? Ist es zu gewollt politisch?

Lotz: „Es ist nicht zu gewollt politisch, aber vielleicht auf eine falsche Art und Weise politisch, weil es versucht, politische Themen zu verhandeln, dabei aber oft vergisst, dass in der Kunst viel wesentlicher ist, wie diese Themen verhandelt werden. In „Der große Marsch“ tritt ja zum Beispiel auch Josef Ackermann auf. Da geht es mir darum, eine Art zu konterkarieren, die sagt, "Der und der hat Schuld an der Misere". Dieses symbolische Schuldaufteilen sorgt dafür, dass Schuld irgendwo angehäuft wird, uns aber aus der Verantwortung entlässt. Ich glaube nicht, dass man in so einem durchlässigen System, in dem wir leben, sagen kann: Die da oben haben Schuld. Die Macht zirkuliert, und wir sind alle daran beteiligt. Ich glaube, ein Problem des Theaters ist auch, dass es sich an die medialen Diskurse immer nur anschließt und oft überhaupt nicht versucht, einen eigenen Zugang zur Wirklichkeit zu bekommen. Es geht aber auch darum, dem etwas entgegenzusetzen.“

Welche Intentionen hatten Sie mit Ihrem Stück?

Lotz: „Es geht darum, die ganzen Institutionen des Theaters und alles, was sich da verfestigt hat, infrage zu stellen. Aber es geht bis dahin, den natürlichen Tod infrage zu stellen. Ich glaube, wenn man über die Abschaffung des natürlichen Todes diskutieren kann - und ich glaube, das ist inzwischen möglich - dann kann man auch über alle anderen Institutionen diskutieren, ohne eine Unterscheidung zwischen Natur und Kultur zu machen. Darum geht es in dem Stück: Die Macht und die Zwänge, die in allen Schichten der Wirklichkeit herrschen zu hinterfragen.“

Was macht für Sie ein gutes Theaterstück aus?

Lotz: „Ich will im Theater sehen, dass wirklich etwas stattfindet und man nicht nur sagt, wir spielen euch jetzt eine Geschichte vor, und die spielt irgendwo ganz woanders. Ich möchte kein Illusionstheater, sondern ich möchte ein wirkliches Geschehen. Und wenn sich ein Schauspieler dann eben eine Flasche Ketchup über den Kopf gießt, dann ist das erstmal realer, als wenn er sagt, er ist Hamlet, und er ist aber nicht Hamlet.“

Gespräch: Alexandra Stahl, dpa