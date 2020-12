Wolfgang Fierek feiert seinen 70. mit Kaviar

Eine Spaziergängerin hat am Sonntagmittag in Fischbach einen toten Schwan gefunden. Er lag am Ufer des Strandbads. Die Polizei ging in einer ersten Meldung davon aus, dass ein nicht angeleinter Hund den Jungschwan tötete.

Ehrenamtliche Experten glauben eher an einen Fuchsbiss.

Den Verletzungen nach zu urteilen, sei das Jungtier womöglich durch einen Hund getötet worden, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Zudem habe es in der letzten Zeit vermehrt ähnliche Fälle gegeben.