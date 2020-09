Wolfgang Bahro trägt privat gern Monokel

Wo in der Corona-Krise viele Firmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder ganz entlassen müssen, läuft beim größten Ravensburger Arbeitgeber nach wie vor alles rund: Der Pharma-Dienstleister Vetter baut im Ravensburger Norden zwischen Im Kammerbrühl, Schützen- und Ulmer Straße was das Zeug hält, bezieht nach und nach seine hochmoderne, 47 Millionen teure Unternehmenszentrale und hat eben den 5000. Mitarbeiter eingestellt.

Nicht nur im hallenartigen Foyer des neuen Headquarters könnte einem fast ein bisschen schwindlig ...