Wo ist die Föhnwelle? Donald Trump mit neuer Frisur

Es ist von Anfang an ein ungleicher Kampf gewesen: das Unternehmen Lactalis, nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Molkereiprodukte, auf der einen, und mehr als 2000 Milchbauern auf der anderen Seite. Der Milliarden-Konzern hatte die Landwirte aus Oberschwaben, dem Allgäu, vom Bodensee und aus dem Schwarzwald, die gerade ihre seit Jahren angeschlagene Molkerei Omira in einem Akt der Verzweiflung an eben den vermeintlichen Retter aus Frankreich verkauft hatten, verklagt.