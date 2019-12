Wo ist der Tapir? Eine Spurensuche in Costa Rica

Da oben ist er. Drei Meter über unserem Tisch. Ein billiger Druck auf zu dünnem Papier, schnell gerahmt und schief an der grellgrünen Wand platziert. Gemeinsam mit anderen Tieren, die man in Costa Rica sehen muss, sehen will, sehen darf: Faultiere, Waschbären, Pfeilgiftfrösche, Aras, Agutis, Quetzale, Jaguare. Ein bisschen wie eine Ahnenreihe animalischer Souvenirs hängen die Tiere des Landes da oben in Reihe, als hätte sie der Besitzer der Marisquería „Las Vegas“ in Sierpe kurzerhand aus einem Kalender geschnitten und präsentiert. Als Versprechen. Ich habe nur Augen für eins davon, den Tapir, dem ich hier an der südlichen Pazifikküste auf der Spur bin.

Sierpe, ein paar Häuser am Ende einer Straße, Start- und Landepunkt für Naturtouristen und Tierliebhaber, die hier ihre Mietwagen auf bewachte Parkplätze stellen und kleine Plastikboote mit starken Außenbordern besteigen, um sich durch Mangroven den Fluss hinausfahren zu lassen. Daneben schwimmen Krokodile, darüber weg fliegen Rote Aras, immer als Paare, treu bis an ihr Lebensende. Dass der Mann am Steuer Spaß an Fahrtwind hat, wird schnell klar. Als er nach einer Stunde durchs Feuchtgebiet, das von oben aussieht als hätte man verschnörkeltes, blaues Geschenkband ins Grün geworfen, vorn an der Mündung seinen Weg durch die brechenden Wellen sucht, hin- und herspringt mit der motorisierten Plastikschale, immer da hinüber, wo sie noch nicht brechen, wird es unter den Passagieren still. Wo war noch mal die Rettungsweste, die man so lässig zur Seite geschoben hat? Auch die weitere Stunde Fahrt übers offene Meer in Richtung Süden kann rau sein, je nach Wetter. An der Bahia Drake, dem klassischen Übernachtungsort für Tagesausflüge in den Corcovado Nationalpark, legen die Boote zwischen zwei Wellensets am Strand an, und zwar rückwärts. Der Ausstieg ist hurtig, die Dünung wartet nicht. Wer in die Natur will, muss sich ihr anpassen. Die Leute hier wissen das schon. Touristen lernen es schnell – oder werden nass.

Der Corcovado Nationalpark, das größte und abgelegenste Schutzgebiet Costa Ricas, für seine biologische Vielfalt genauso berühmt wie das Land selbst, das seit je Ökotouristen anzieht und fünf Prozent des Artenreichtums der Erde beherbergt. Yolillo-Palmen, Ceiba und Mahagonibäume, Basilisken, Boas, Leguane, Jaguare, Papageien, Trogone, Nasenbären, Gürteltiere, Hokkos, ein paar Faultiere und alle vier in Costa Rica heimischen Affenarten leben auf der geschützten Fläche, die 70 Prozent der Halbinsel Osa, fast an der Grenze zu Panama, einnimmt. Außerdem: der Tapir. Für uns Europäer, wo er längst ausgestorben ist, ein ulkiges Tier: ein Mix aus Wildschwein, Pferd und Elefant, mit kurzem Rüssel. Schwergewichtig und irgendwie zum Liebhaben. Vegetarier, ja sogar Veganer. Ein Seelenverwandter unserer modernen Gesellschaft?

Während in den kleinen Unterkünften in der Drake-Bucht, schon auf der Halbinsel Osa, noch nicht im Nationalpark, die Touristen in Hängematten von ihrer ersten Tapirsichtung (Ausländer) oder ersten Jaguarsichtung (Costaricaner) träumen, zurrt sechzig Kilometer nördlich ein Mitglied des Lokalkomitees des Biokorridors Paso de la Danta (Weg des Tapirs) eine Fotofalle an einem Baumstamm fest, in der Hoffnung, dass sich auf der Speicherkarte bald ein Tapir oder ein Jaguar verewigen werden. Der Küstenkorridor reicht von der Halbinsel Osa bis zum Nationalpark Manuel Antonio und 15 Kilometer ins Hochland. Denn dort lebt eine weitere Population des Mittelamerikanischen Tapirs, von dem es weltweit nur noch 5500 Tier gibt und der als stark gefährdet gilt. Dank des Korridors sollen sich die Exemplare aus dem Corcovado Nationalpark und die aus dem Hochland treffen, hinauf- und hinabwandern können. Wobei der Tapir nur ein Nebenerfolg wäre. Es geht um die Bewegungsfreiheit aller Tiere und Pflanzen. Überall in Costa Rica werden Biokorridore eingerichtet, weil die wie Inseln übers Land verteilten Nationalparks als Habitate zu klein sind und weil der Klimawandel die Tiere und Pflanzen zwingt zu wandern.

Ein Viertel der Fläche des Landes steht unter staatlichem Schutz, auf einem weiteren Drittel sollen Biokorridore eingerichtet werden, größtenteils auf Privatgrund. Landbesitzer werden überredet, Zäune abzubauen, möglichst viel Bewuchs zu erhalten, etwa an den Flüssen, und vereinzelt Bäume stehen zu lassen, damit Vögel Landepunkte finden. Viel Arbeit, die von der GIZ im Auftrag des deutschen Umweltministeriums sechs Jahre lang unterstützt wird und sich aktuell auf 15 der 43 Biokorridore konzentriert. Die Erweiterung der Schutzidee auf privatem Grund gilt Experten als Notwendigkeit, denn die Schutzgebiete – so riesig sie erscheinen mögen, sind zu klein.

Wir haben nicht die Zeit, auf den Erfolg des Korridors zu warten, müssen daher hinein in den Corcovado Nationalpark, um den Tapir zu treffen. Zwei Stunden Fahrt von der Drake-Bucht entfernt, zwischendurch von Delfinen und Fregattvögeln begleitet, landen wir mit einer Handvoll Touristen aus derselben Unterkunft am Strand von La Sirena, ein Lieblingsplatz von Tapiren. Flach, mit vielen Tümpeln, das lieben sie. Wir checken seine Lieblingsorte: ins Gestrüpp gedrückte Höhlen, eine Quelle zum Baden, den Strand. Dort finden wir Abdrücke im schwarzen Sand. Ganz frisch! Groß wie drei Handflächen, und sie verschwinden im Wald. Hier hat der Tapir die Baumrinde angenagt, dort Früchte gegessen. Hoffentlich hat er sich nicht schon schlafen gelegt, denn er ist nachtaktiv.

Sechs Stück sollen auf dem Areal leben, das wir abgehen. Riecht es hier nach Pferd? Tatsächlich. Einer muss ganz kurz vor uns hier gewesen sein. Im Wald sieht man ihn fast nicht. Worauf soll ich denn dann achten? Auf Steine, die sich ab und zu bewegen, heißt es. Doch Vorsicht: Wenn sie flüchten, rennen sie mit ihren 350 Kilo alles um. Wir versuchen ihm zu folgen, gehen kreuz und quer. Manche Lianen haben Dornen, an Palmblättern kann man sich schneiden. Wir bleiben mit den Rucksäcken hängen. Ich rutsche von einem Stein ab, in ein Rinnsal hinein. Schramme mir die Wade auf. Egal. Weiter. Wir haben eine Mission. Da fängt es an zu regnen. Durchdringend. Der Regen rinnt übers Gesicht, wo vorhin der Schweiß lief.

500 Besucher dürfen pro Tag in den Corcovado Nationalpark. Würden sie sich gleichmäßig verteilen, wären das nur ein Mensch auf tausend Quadratkilometer. Meist konzentrieren sie sich an den Rangerstationen: 155 dürfen La Sirena ansteuern, davon zwei Drittel Tagesgäste. Selbst die verteilen sich auf der Suche nach Flora und Fauna. Bis in die Sechzigerjahre war der Regenwald auf Osa komplett sich selbst überlassen, ist bis heute einer der besterhaltensten. Doch wieviele Tapire leben überhaupt im Park? Eine Statistik gibt es dazu nicht. „Jedenfalls werden es immer mehr, und nur das ist doch wichtig“, sagt einer der staatlichen Nationalpark-Guides, ohne die man seit fünf Jahren nicht mehr hineindarf. Als Beweis genügt ihm, dass immer mehr Menschen, die in der Nähe wohnen, Selfies mit Tapiren posten, die in ihren Gärten auftauchten.

Selfie mit Tapir? So weit gehen Jack Ewings Hoffnungen nicht. Doch er glaubt daran, dass er es noch erleben wird, einen in einer Fotofalle zu finden. Auf seiner Hacienda Barú in der Nähe des Surferorts Dominical, mitten im Biokorridor Paso de la Danta, steht der 74-Jährige an einem Tiertunnel. 21 hat der gebürtige Amerikaner auf seinem Land eingerichtet, alle hundert Meter führt einer unter der Küstenstraße hindurch. Für Waschbären, Agutis und Pumas. Auch Tapire würden durchpassen, gäbe es sie hier wieder, wie früher. Asana, eine lokale Tierschutzorganisation, deren Präsident Jack ist, hat Kot gefunden. Gerade wird untersucht, ob er vom Tapir ist. Das wäre eine Sensation. Und der Beweis, dass der Küstenkorridor schon jetzt funktioniert.

Und wo ist mein Tapir? Wir geben auf. Fast Mittag, nun schläft er definitiv. An der Abfahrtstelle treffen wir die anderen, mit denen wir im selben Boot saßen. Ein spanisches Ehepaar zeigt auf dem Display einer kleinen Kompaktkamera, was sie gesehen haben: einen Tapir. Wie kann das sein? Anders als wir, hatten sie ihn gar nicht gesucht. Er war schlicht am Strand, hat sich nicht mal versteckt.