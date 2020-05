Wo die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus am größten ist

In welchen Situationen ist die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus am größten? Dazu waren lange weniger Fakten bekannt als erwartbar. Zwar gilt als ziemlich sicher, dass das Virus in geschlossenen Räumen eher von einem Menschen zum nächsten wechselt als im Freien. Doch ganz so einfach ist es nicht immer.

Mit dem Verlauf der Corona-Pandemie gibt es nun immer mehr sogenannte Kontaktverfolgungs-Studien, die belegen, in welchen Situationen das Virus sich offenbar besonders gut weiterverbreitet hat. Die Virologin Muge Cevik (University of St. Andrews, Schottland) hat nun etliche Studien zusammengetragen, die sich mit dieser Studie beschäftigen. Zwar ist die Forschungslage noch nicht eindeutig - doch es gibt deutliche Hinweise.

Wann Sie sich besonders vor dem Virus in Acht nehmen sollten:

Ein enger Kontakt mit Infizierten fördert verständlicherweise das Übertragungsrisiko. Wissenschaftler haben bei einer Studie aus China festgestellt, dass sich im Schnitt sechs Prozent aller Personen anstecken, die mit einem Infizierten in näherem Kontakt waren. Bei engen Freunden steigt das Risiko einer Übertragung aber schon auf 18 Prozent, wer im selben Haushalt wie der Infizierte lebt, wird in 22 Prozent aller Fälle angesteckt.

(13 Prozent ) und (öffentlich und nicht öffentlich, 11 Prozent), zu Übertragungen des Virus. Weitere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen - und blicken auch genauer auf die Zusammenhänge in einzelnen Haushalten. Demnach ist das Infektionsrisiko bei Partnern und Ehepartnern weitaus am höchsten - in 28 Prozent der Fälle springt das Virus hier von einem zum anderen über.

Überraschend und durchaus neu sind Forschungsergebnisse, die die Dauer von Begegnungen und Zusammenkünften und ihre Bedeutung für die Übertragung des Virus betreffen. Sie zeigen: Kurzfristige Zusammentreffen wie ein flüchtiges Hallo im Vorübergehen bergen kaum ein Infektionsrisiko.