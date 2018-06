WM-Aus sahen mehr als 25 Millionen

Kein guter Ausgang für das Spiel des Weltmeisters, aber großes Interesse der Fernsehzuschauer: Das Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben am Mittwochnachmittag im ZDF rund 25,43 Millionen Menschen verfolgt - mit weitem Abstand der beste Wert des Tages.

Das Team von Joachim Löw ist nach dem 0:2 (0:0) gegen Südkorea in Kasan erstmals in der Gruppenphase einer Weltmeisterschaft gescheitert. Die Fernsehzuschauer interessierte ab 16 Uhr fast nichts anderes als Fußball: Der Marktanteil für die Live-Übertragung lag bei ungewöhnlich hohen 87,5 Prozent.

Beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden am vergangenen Samstagabend hatten mit 27,48 Millionen allerdings noch mehr Menschen zugeschaut - es war sogar der Rekordwert des Jahres. Dabei dürfte allerdings auch eine Rolle gespielt haben, dass für die Übertragung am Abend mehr Fußballfans Zeit hatten als am Nachmittag. Und der Marktanteil des Spiels gegen Schweden war deutlich geringer. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mexiko hatten - an einem Sonntagnachmittag - rund 25,97 Millionen Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil lag bei 81,6 Prozent.

Am Mittwochabend schalteten dann ab 20 Uhr im Schnitt 8,73 Millionen Zuschauer (31,4 Prozent) für das Spiel zwischen Rekord-Champion Brasilien und Serbien ein, das die Seleção in Moskau mit 2:0 (1:0) souverän für sich entschied. Brasilien hat sich damit für das WM-Achtelfinale qualifiziert.

Bei den von der GfK-Fernsehforschung in Nürnberg ermittelten Werten sind nicht die Zuschauer erfasst, die bei den Spielen beim Public Viewing auf öffentlichen Plätzen oder in Gaststätten mitfieberten. Auch die Streamingdaten sind hierin noch nicht enthalten.

Für die übrigen Sender war es schwer, auf die gewohnten Zahlen zu kommen: Das Erste änderte nach dem Scheitern der deutschen Mannschaft das Programm und zeigte ab 20.15 Uhr die viertelstündige Sondersendung „WM-Aus für Deutschland“, für die sich 3,79 Millionen Zuschauer (14,1 Prozent) interessierten. Die „Tagesschau“ davor hatten im Ersten 3,44 Millionen (13,2 Prozent) eingeschaltet. Die Wiederholung des Politthrillers „Tödliche Geheimnisse - Jagd in Kapstadt“ aus 2017 sahen ab 20.30 Uhr dann 2,64 Millionen (9,3 Prozent).

Den ZDFneo-Krimi „Ein starkes Team: Sippenhaft“ sahen 1,92 Millionen Zuschauer (6,8 Prozent), die RTL-Show „Crash Test Promis - Stars im Selbstversuch“ 1,33 Millionen (4,8 Prozent) und das Sat.1-Melodrama „Sieben Leben“ 0,92 Millionen Zuschauer (3,5 Prozent).

Die ProSieben-Serie „Grey's Anatomy“ verfolgten 0,75 Millionen (2,7 Prozent), die Vox-Serie „Perception“ 0,69 Millionen (3,3 Prozent), die RTL-II-Reihe „Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen“ 0,60 Millionen (2,2 Prozent) und das Erotikdrama „Eiskalte Engel“ auf Kabel eins 0,45 Millionen (1,6 Prozent).

