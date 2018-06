WM-Aus für Dänen Kvist wegen Rippenverletzung

Martin Bendel oder Harald Sievers wird am Donnerstag, 19. März, der neue Ravensburger Landrat heißen. Der dritte Kandidat, Hans-Eckhard Sommer aus München, hat seine Kandidatur zurückgezogen.

Sommer informierte die „Schwäbische Zeitung“ per Email über diesen Schritt und sagte die Teilnahme an der Podiumsdiskussion am Freitag im Medienhaus ab. Parallel war bei den Fraktionsvorsitzenden des Kreistags ein Schreiben Sommers eingegangen.

Als Begründung für seinen Rückzug gibt der 53-Jährige an, nicht gleichzeitig das ...