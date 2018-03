Welche großen Fragen können die Bio- und Umweltwissenschaften in den nächsten 50 Jahren beantworten? Das versuchten die Nobelpreisträger Venkatraman Ramakrishnan (Chemie, 2009), Jack Szostak (Medizin, 2009), Arieh Warshel (Chemie, 2013) sowie der Nachwuchswissenschaftler John Schnell aus den USA am Mittwoch beim Nobelpreisträgertreffen in Lindau zu ergründen.

Der Brite Ramakrishnan ist überzeugt, dass sich aufgrund der großen Fortschritte in der Zellbiologie und des immer größer werdenden Computerwissens die Forschung in der Künstlichen Intelligenz stark weiterentwickeln wird.

Der Mediziner Szostak glaubt, dass in den nächsten fünf Jahrzehnten möglich sein könnte, neue Formen von Leben etwa Bakterien, zu entwickeln, die sich an andere Umgebungen – in ferner Zukunft auch auf anderen Planeten – anpassen können. Solche anpassungsfähigen Zellen könnten etwa helfen, Müll in Rohstoffe umzuwandeln.

Für den Chemiker Warshel wird es in den nächsten 50 Jahren wichtige Errungenschaften bei der Bekämpfung von Krebs und anderen Krankheitserregern geben. Er hält es aber für besonders wichtig, dass sich die Wissenschaft den weltweiten Energieproblemen annimmt.

Große Einigkeit herrschte bei allen darüber, man in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch mehr in die wissenschaftliche Bildung, im Besonderen im Kindergarten, investieren müsse. Je früher man damit beginne, Mädchen und Jungen mit wissenschaftlichen Themen vertraut zu machen, desto weniger Berührungsängste hätten diese später, sich auch beruflich in diese Richtung weiterzuentwickeln.

Dazu müsse man das heutige Wissen darüber, wie das Gehirn am besten lernt – nämlich durch Erfahrungen und Erinnerungen – nutzen: Wer selber ein Experiment durchführt, wird sich das besser merken können, als wenn er nur darüber liest. Motivation sei dabei ein wichtiger Punkt, meint Szostak. „Wenn ich versuche etwas Neues zu lernen, ohne ein konkretes Ziel zu haben, dann fällt mir das schwer.“ Ramakrishnan hielt dagegen, dass beim Lernen vieles von der eigenen Veranlagung abhänge, dennoch sei „Wissenschaft nicht so schwer, wie viele immer glauben“.

Mehr Kenntnisse könnten auch dabei helfen, eine der größten Bedrohung für die Wissenschaft zu umgehen: Viele Menschen würden beispielsweise durch Horror-Nachrichten über mögliche Nebenwirkungen von Entdeckungen und Erfindungen derart verschreckt, dass sie jede Forschung und jeden Wissenschaftler verteufeln. Besonders Politiker müssten sich ein breiteres, naturwissenschaftliches Basiswissen aneignen. Nur so könnten sie verstehen, wie dringlich Probleme seien und entsprechend handeln. So habe US-Präsident Barack Obama erst im Laufe seiner Amtszeit erkannt, welche Bedrohung der Klimawandel sei.

Ein Problem könne aber kein Wissenschaftler je lösen, erklärte Arieh Warshel und bekam dafür Zustimmung von allen auf dem Podium: die Tendenz der Menschen, sich gegenseitig zu bekämpfen.

