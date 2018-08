Wirtschaftsoptimismus treibt S&P 500 auf Rekord

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Die vermisste Frau in Ellwangen ist wieder aufgetaucht. Sie meldete sich bei Bekannten, die von der Suche wussten.

Die am Morgen begonnene Suche nach der vermissten 55-jährigen Frau aus Ellwangen wurde bis gegen 16 Uhr fortgesetzt. Zunächst brachten weder die Suchmannschaften am Boden, noch aus der Luft den erhofften Erfolg. Auch der Einsatz eines Personenspürhundes verlief am frühen Nachmittag ergebnislos. Letztlich lief die Gesuchte selbständig bei Bekannten auf.