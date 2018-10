Wirtschaftsmagazin: BMW-Erben reichste Deutsche

Von Kirsten Lichtinger

Claus-Dieter Wehr, Flughafenchef in Friedrichshafen, freut sich, dass ab Mitte Dezember auch mittwochs ein Flug nach London angeboten wird. „Das ermöglicht ein verlängertes Wochenende in London zu relativ günstigen Konditionen“.

Auch was eine Direktverbindung nach Hamburg anginge, gebe es hoffentlich in den kommenden Tagen Positives zu berichten, sagte er weiter. Wehr berichtet beim Altstadtforum über die Entwicklungsmöglichkeiten des Flughafens in den kommenden Jahren: Hier konzentriere man sich hauptsächlich auf die ...