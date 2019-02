Wirecard: Bafin verbietet Spekulationen auf fallende Kurse

Von Schwäbische Zeitung

Was ein lustiges Wintervergnügen sein sollte, hat am Samstagmittag ein bitteres Ende für einen Mann in Mahlstetten gehabt. Bei einer Quadtour durch den Schnee verletzte er sich schwer.

Wie die Polizei Tuttlingen mitteilt, fuhr der junge Mann am Samstag gegen 12.35 Uhr mit seinem Quad über die schneebedeckten Wiesen und Felder in Verlängerung des Ardwegs. Im strahlenden Sonnenschein übersah er eine Bodenerhöhung, über die er mit Mühe hinweg schanzte.