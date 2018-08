Wir sind alle Astronauten

Von Susi Donner

Was war das für ein wunderschönes Winzerfest: Einfach alles hat gepasst. Die Wetterbedingungen waren perfekt und so haben sich viele Tausend Menschen auf den Weg gemacht, um der Einladung der Winzer vom bayerischen Bodensee zu folgen.

Bleigrau sind See und Himmel zum Start am Freitag. Aber rund 3000 Besucher haben den unbedingten Willen zum Feiern und behalten in ihrem Optimismus recht: es bleibt trocken. Am Samstag strömen schon um 11 Uhr, kaum dass der zweite Festtag beginnt, die Menschen in die Uferanlagen.