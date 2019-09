„Wir dürfen den Religions-Hooligans keinen Gefallen tun“

Der Benediktinerpater Nikodemus Schnabel warnt davor, angesichts der vielen religiös motivierten Konflikte die Schönheit des Glaubens aus dem Blick zu verlieren. Der Fokus auf die „Religions-Hooligans“, wie die Anführer des „Islamischen Staates“, wie Schnabel formuliert, greife zu kurz. Das Christentum beispielsweise erziehe zur Ambiguitätstolerenz, also der Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen, sagt Schnabel im Gespräch mit Ludger Möllers. Schnabel ist einer der Referenten beim Bodensee Business Forum am Donnerstag, 10. Oktober, in Friedrichshafen.

Pater Nikodemus, die Religionsstifter haben sich als Friedensstifter gesehen. Die Religionsführer heute aber werden als Kriegstreiber angesehen. Warum ist das so?

In Deutschland schauen tatsächlich sehr, sehr viele Menschen sehr kritisch auf Religionen. Sie nehmen Religionen vor allem als Konflikttreiber und Konfliktbeschleuniger wahr. Und es stimmt: Religion und Gewalt sind zwei Begriffe, die man hier gerne in einem Atemzug nennt. Weil Religion als Konfliktbeschleuniger wirken kann, bewirkt sie aus vermeintlich religiösen Gründen den Konflikt. Oder umgekehrt, sie wird zum Opfer.

Ich sehe Religionen als Kriegstreiber. Wo sind sie Opfer?

Religion als Opfer ist doch durchaus ein Thema: Antisemitismus, Islamophobie, Christenverfolgung, der Genozid an den Jesiden. Immer lautet die Wahrnehmung: Religion macht Probleme oder bekommt Probleme. Ich glaube, das greift aber zu kurz.

Wie sähe die Welt denn ohne Religionen aus?

Man hört den Spruch: Alle Religionen verbieten, dann würde die Welt besser ausschauen. Dann wäre es friedlicher. Da habe ich ganz große Fragen. Weil dann radikal atheistische Systeme ans Ruder kämen. Und diese punkten gerade nicht mit mehr Menschenrechten oder mehr Toleranz als tief religiöse Gesellschaften. Wenn man nur an Nordkorea zum Beispiel denkt!

Sind Religionen aus sich heraus gewaltbereit?

Jede Religion hat diese zwei Seiten und ist verführbar, toxisch zu werden. Dann sind wir bei den Hooligans der Religion.

Und wie definieren Sie die Rolle der Religions-Hooligans?

Die Hooligans der Religion sind ganz stark auf Identität aus, und zwar auf eine Identität durch Abgrenzung, weiß-schwarz. Von meinem Feind grenze ich mich ab. Ich bekomme meine Identität durch die totale Abgrenzung. Das gibt es leider in jeder Religion, diesen Hooliganismus.

Wie zeichnen sich die wirklich religiösen Menschen, die Guten, aus?

Die wahre Religion, die tiefen Beter, die Gläubigen, die Frommen, haben eine ganz andere Haltung. Jede Religion erzieht eigentlich zur Ambiguitätstoleranz.

Und wie erwirbt der religiös Interessierte diese Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen?

Jede Religion kennt folgende Zugänge: Die Welt ist komplex und schwer zu erfassen. Das Leben, die Mitmenschen, die Heiligen Schriften, sind sehr vielstimmig. Die mystischen Strömungen fördern die Ambiguitätstoleranz. Das heißt: Gesunde Religion, wahre Religion erzieht zur Ambiguitätstoleranz.

Zurück zu den Religions-Hooligans: Was zeichnet diese Strömung aus?

Der Religions-Hooliganismus strebt nach einer Eindeutigkeit, die in eine Belanglosigkeit kippen kann. Wenn Religion eine einzige Antwort zulässt, dann gibt es entweder solche Menschen, die sagen: Okay, ich schließe mich da komplett hinten an, ohne ein Wenn und Aber. Oder es gibt eben Leute, die sagen: Nein, wenn das die Antwort ist, passt sie nicht zu mir, dann brauche ich Religion nicht. Das Problem besteht darin, dass Religion oft über diesen Religions-Hooliganismus wahrgenommen wird, statt über die Schönheit der Religion, die zur Ambiguitätstoleranz erzieht.

In der Wahrnehmung sind die Religions-Hooligans derzeit auf dem Vormarsch ...

Religions-Hooligans haben einen Standortvorteil. In dieser Welt, in der wir leben, wird ja alles immer komplexer: Zwei Stichworte sind Globalisierung und Digitalisierung. Wenn dann Leute auftreten und dir die Welt in neunzig Sekunden, vielleicht sogar sechzig Sekunden, besser dreißig Sekunden, erklären, dann ist das unglaublich attraktiv. Sie sagen: richtig, falsch, schwarz, weiß, gut, böse. Da wird diese so kompliziert verwobene Welt auf einmal total einfach, total handhabbar, total griffig, total verstehbar. Dies bieten die Religions-Hooligans an: ganz einfache Antworten.

Und warum können religiöse Führer, die die Ambiguitätstoleranz predigen, nicht recht punkten?

Wer zur Ambiguitätstoleranz erzieht, wer die Schönheit des Glaubens preist, ist unfähig, in neunzig Sekunden Antworten zu geben. Seine Antwort ist in der Regel sogar kompliziert. Der eine erklärt in sechzig Sekunden die Welt. Der andere kann in fünf Minuten einen Geschmack machen auf die Schönheit der Welt, des Lebens und des Glaubens, aber keine scheinbar zweifelsfreie Antwort geben. Das will er ja gar nicht.

Sie sind Benediktinermönch. Was sagt denn Ihr Orden zur Schönheit des Glaubens. Was soll ich tun, um glauben zu können?

Mein Ordensvater, der heilige Benedikt, hat eine wunderbare Beschreibung. Und ich weiß auch von vielen anderen Religionsführern, Rabbinern und Imamen, dass sie dies ähnlich sehen: Wenn jemand ins Kloster eintreten möchte, soll der, der dafür zuständig ist, darauf achten, ob der, der da an die Klosterpforte anklopft, wirklich Gott sucht. Und diese Gottsuche ist ein unglaublich schöner Begriff für den Glauben.

Und das gilt nur für Benediktiner?

Das ist nichts typisch benediktinisches, auch gar nichts typisch christliches. Alle Weltreligionen kennen diesen Aspekt, bringen diese Ergriffenheit mit, stehen staunend vor Gott, stehen und fragen sich jeden Tag neu: Was will Gott eigentlich von mir? Was ist wirklich meine Berufung, mein Weg? Das, was er heute von mir will? Und nicht eben alle Antworten eh schon zu kennen.

Wann ist man mit der Suche fertig?

Nie. Es geht darum, ständig auf der Suche zu bleiben. Zu fragen: Was will Gott wirklich? Das ist die Schönheit des Glaubens. Das ist wie in einer Beziehung. Man wird mit Gott nie fertig. Das heißt: Immer neugierig bleiben, auf dem Weg bleiben. Gott suchen, täglich neu fragen.

Sie leben in Jerusalem. Wie nehmen Sie den Islam, der bei uns als gewalttätig und brutal angesehen wird, wahr?

Mir tut der Islam wirklich unglaublich leid. Weil er ein wenig das Paradebeispiel für alle ist, die Religion aufgrund ihres Konfliktpotenzials ablehnen. Der Islam befindet sich im Überfokus. Aber es ist kein Privileg des Islams, Hooligans in seinen Reihen zu haben. Das geht durch alle Religionen. Keine Religion ist davor geschützt, Hooligans hervorzubringen. Aber der Islam ist eine riesige Religion. Die schöne Grundbotschaft des Islams ist die Barmherzigkeit Gottes. Barmherzig zu handeln, sich zu versöhnen, wieder neu mit Gott anzufangen: Das ist der Islam.

Nun haben sich die Religions-Hooligans, um in Ihrer Diktion zu bleiben, des Islams bemächtigt!

Wir dürfen den Religions-Hooligans keinen Gefallen tun, indem wir sozusagen ihr Weltbild kopieren. Ein Blick auf den sogenannten Islamischen Staat ist hilfreich: Die Anhänger behaupten von sich, dass sie die wahren Muslime sind. Und sie verkaufen sich als eine emanzipatorische Bewegung, die gegen diese säkularisierten „Kreuzfahrer“ aus dem Westen aufsteht. Also quasi als eine anti-neokolonialistische Bewegung. Wenn wir also behaupten, der Islam bekämpfe den Westen, dann tun wir denen einen Gefallen.

Und wie sehen Sie den IS? Welches sind seine wahren Ziele?

Wir müssen klar sehen: Das sind einfach Terrorristen. Sie terrorisieren alle Menschen, die nicht nach ihrer Fasson selig werden wollen. Ihre Opfer sind in der großen Mehrzahl Mitmuslime. Unter diesem Terrorregime des so genannten Islamischen Staates ist zum Beispiel ein Muslim, der Alkohol trinkt oder der sich eben in anderer Weise nicht regelkonform verhält, des Todes. Der IS hat ein ganz brutales, enges Weltbild, ist ein ganz klein karierter Verein, der auch Mitgläubige terrorisiert, wenn sie nicht nach dem Schema F leben wollen. Deswegen müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht über das Stöckchen springen, das diese Religions-Hooligans uns hinhalten.

Wie konnte es soweit kommen, dass sich der Islam von Politik, von Brutalität, vereinnahmen ließ?

Religion kann toxisch werden, wenn die Politik die Religion vereinnahmt. Wir sprechen hier von einem nationalreligiösen Phänomen. Diese Gefahr droht jeder Religion, tatsächlich jeder: Wenn der Staat seine Politik als Religion verbrämt oder sakralisiert, wenn der Staat auf einmal politische Ziele als angeblich von Gott gewollte Ziele vorgibt. Gefährlich wird es auch dann, wenn die Religion zu stark privilegiert wird oder sogar zur Staatsreligion wird.

Plädieren Sie für die Trennung von Kirche und Staat?

Ich plädiere für eine positive Neutralität, also für eine Trennung mit gleichzeitigen Kooperationsmöglichkeiten zwischen Staat und Religionsgemeinschaften, weil Religionen einfach unglaublich stark die Herzen der Menschen berühren und spirituelle und emotionale Ressourcen freisetzen können: Die Religion kann Menschen ganz anders als Politik motivieren, kann ganz anders trösten, kann ganz anders Versöhnung schenken, kann sich ganz anders für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. Aber ich glaube, dass Religionen aufpassen müssen, dass sie sich nicht vor einen nationalistischen Karren spannen lassen. Da aber keine Religion an irgendeiner Landesgrenze haltmacht, sondern die Religionsgemeinschaften die ältesten und größten transnationalen Player dieser Erde sind, sind sie der beste Impfstoff gegen die immer wieder aufkeimenden Krankheiten des Nationalismus und des Populismus.

Auf dem Bodensee-Business-Forum (BBF) am Donnerstag, 10. Oktober, im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen wird Pater Nikodemus Schnabel darüber diskutieren, wie tolerant die Weltreligionen überhaupt sind. Mit Schnabel debattieren die evangelische Pfarrerin Hanna Jacobs, der Islam- und Politikwissenschaftler Muhammad Sameer Murtaza und der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik.