Wintereinbruch in der Region: Viele Unfälle auf glatten Straßen

Pünktlich zum 1. Dezember gibt es in der Region Schnee und Eis.

Überall in Baden-Württemberg hat es am Dienstagmorgen geschneit.

Die damit verbundene Glätte behindert allerdings auch den Verkehr in der Region.

Wetterexperte Roland Roth warnt Autofahrer vor überfrierender Nässe in der Nacht. „Hier muss man aufpassen. Der Schnee wird vermutlich in den kommenden Tagen liegen bleiben“, sagt er. Das betreffe vor allem die höher gelegenen Regionen ab 700 Metern.

Erst am Freitag ist laut Roth mit höheren Temperaturen von fünf bis sieben Grad zu rechnen.

Viele Unfälle in der Region

In zahlreichen Regionen hat der Schneefall bereits zu Verkehrschaos geführt.

Im Kreis Konstanz ist es bislang zu 35 witterungsbedingten Einsätzen der Polizei gekommen, bei denen Fahrzeuge liegen geblieben sind und es zu Glätteunfällen kam. Meist blieb es bei Blechschäden.

Zwischen Villingen-Schwenningen und Tuningen kam es auf der Bundesautobahn A81 zu einem Unfall mit einem Sattelzug-Lastwagen. Etwa auf Höhe der Ortschaft VS-Weigheim kam dieser gegen 2.50 Uhr ins Schleudern. Der 53-jährige Fahrer verletzte sich leicht.

Auch im Kreis Reutlingen führte der Wintereinbruch zu zahlreichen Unfällen. In der Zeit von 1.15 Uhr bis 8.30 Uhr ereigneten sich einer ersten Polizei-Bilanz rund 30 Blechunfälle und fünf Verkehrsunfälle mit Verletzten. Größtenteils rutschten die Fahrer in den Graben, gegen die Leitplanke oder geparkte Fahrzeuge.

++ Auch im Bodenseekreis kam es zu Unfällen. Lesen Sie hier mehr. ++

Im Ostalbkreis kam es am Dienstagmorgen zu zahlreichen Unfällen und Behinderungen im Berufsverkehr. Zwischen 5 Uhr und 8 Uhr registrierte die Polizei rund 25 witterungsbedingte Unfälle, der Schwerpunkt lag dabei im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Aalen. In der überwiegenden Mehrzahl blieb es bei Blechschäden. An den Steigungen nach Lauterburg, Waldhausen und Mutlangen blieben zeitweise Lastwagen hängen, die für zusätzliche Behinderungen sorgten. Ab 8 Uhr entspannte sich die Unfallsituation im Ostalbkreis spürbar.

Starke Behinderungen ergaben sich über mehrere Stunden auf der B29 aufgrund eines Unfalles, der sich gegen 5.30 Uhr Höhe Hüttlingen ereignete. Dort stieß ein Sattelzug mit einem Auto zusammen. Der 42-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.

Eine weitere Person wurde bei einem Unfall in Westhausen verletzt. Auch dort geriet ein Fahrzeug wegen der Glätte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Ein 44-Jähriger wurde leicht verletzt.

Ein Räumfahrzeug fährt bei Titisee-Neustadt auf der Bundesstrasse B31 und räumt Schnee von der Straße. Nächtliche Schneefälle sorgten am Morgen für Verkehrsbehinderungen. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Das Polizeipräsidium Heilbronn zählt am Dienstagmorgen 70 Unfälle, in 9 Fällen wurden Menschen verletzt, wie schwer sei noch unklar, hieß es. „Der Verkehrsdienst ist mit allem auf den Straßen, was möglich ist“, sagte der Sprecher. In Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) standen im Ortsteil Grombach zudem zwei Sattelzüge quer. „Da bewegt sich im Moment nichts mehr“.

Mehr als 20 Unfälle auf winterlichen Straßen zählte das Polizeipräsidium Pforzheim. Nur zwei Menschen seien leicht verletzt worden, wie ein Sprecher am Morgen mitteilte.

In der Nacht auf Dienstag war ein Autofahrer auf der Autobahn 8 bei Heimsheim (Enzkreis) auf glatter Straße ins Schleudern geraten und hatte sich mehrfach überschlagen — er wurde leicht verletzt, wie es von der Polizei hieß. Ein Glätteunfall auf der Autobahn 81 bei Ehningen (Kreis Böblingen) ging weniger glimpflich aus, eine 55 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt. In Oberkochen (Ostalbkreis) ist eine 31 Jahre alte Autofahrerin auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen, rutschte eine Böschung hinab und überschlug sich. Sie wurde leicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte.

Ein Radfahrer ist nach einem Wintereinbruch in der Nacht auf der Alten Brücke in Frankfurt unterwegs. (Foto: Arne Dedert / DPA)

Auch im Landkreis Lörrach kam es am Morgen auf vielen Straßen zu Unfällen. Teils kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, fünf Menschen wurden leicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte.

Im Kreis Böblingen ist eine ist eine 55 Jahre alte Frau bei einem durch Glätte verursachten Unfall auf der Autobahn 81 schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei verlor in der Nacht auf Dienstag zunächst eine 25 Jahre alte Autofahrerin auf der glatten Fahrbahn zwischen Ehningen und Hildrizhausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte über alle drei Spuren und kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Daraufhin bremsten zwei Lastwagen-Fahrer auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen sowie ein dahinter fahrender Autofahrer stark ab.

Der 55-jährigen Fahrerin eines Transporters gelang es nicht, ihren Wagen rechtzeitig zu stoppen, so dass sie gegen das Auto, einen Lastwagen und die Schutzplanke prallte. Die Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Über eine Stunde war die Strecke Richtung Singen voll gesperrt.

Im Nordschwarzwald berichtet die Polizei von 31 Unfällen, bei denen zwei Menschen leicht verletzt wurden.

Autos fahren am frühen Morgen auf der Bundesstraße 16 im Schneetreiben. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand / DPA)

In Bayern gingen die meisten Unfälle glimpflich aus. Im Berufsverkehr sei es am Dienstagmorgen vermehrt zu Unfällen mit Blechschaden gekommen, einige Menschen wurden leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher aus Oberbayern am Morgen. Auch die Polizei in Mittelfranken habe zwar zahlreiche, aber bislang keine schwerwiegenden Unfälle zu beklagen, wie ein Sprecher mitteilte. Es gab zahlreiche Verkehrsbehinderungen durch Glätte und liegen gebliebene Autos.

In Unterfranken gab es ebenfalls vereinzelte Blechschäden auf schneeglatten Straßen. „Die Autofahrer haben sich relativ gut drauf eingestellt“, sagte ein Polizeisprecher. Bei einem Unfall sei allerdings auch ein Fahrer mit Sommerreifen unterwegs gewesen. Zudem blieben teilweise Lkw an Steigungen hängen. Auf den Autobahnen herrschte relativ normaler Verkehr.

In Würzburg kam es wegen den winterlichen Verhältnissen im innerstädtischen Busverkehr zu erheblichen Behinderungen und Verspätungen, wie die Versorgungs- und Verkehrs GmbH mitteilte.

Schneebergeliegt am Brockenbahnhof. Der Winter ist auf dem Brocken zurück. Starker Wind sorgt für Schneeverwehungen. (Foto: Matthias Bein / DPA)

Auch in anderen Teilen Deutschlands hat der Schnee teilweise zu Chaos geführt. In Hessen und Rheinland-Pfalz meldeten die Innenministerien in der Nacht zum Dienstag teils starke Schneefälle.

Insbesondere in Hessen kam es dabei zu mehreren Dutzend Unfällen mit mehreren Schwerverletzten auf den Straßen. Nach Angaben der Deutschen Bahn gab es in ganz Deutschland zunächst keine größeren Störungen auf den Strecken.

Im südlichen Niedersachsen verunglückten mehrere Fahrzeuge wegen Glatteis auf der Autobahn 7: Auf einer abschüssigen Strecke zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Anschlussstelle Lutterberg krachte es in der Nacht mindestens drei Mal, wie ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen sagte. Die Fahrbahn Richtung Norden war vorübergehend komplett gesperrt, die Gegenspur war nur einspurig befahrbar. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht.