Wim Wenders führte James Franco an langer Leine

Hollywoodstar James Franco (36) hat die gemeinsame Arbeit mit Regisseur Wim Wenders bei dem Film „Every Thing Will Be Fine“ genossen. „Wim ist bei den Dreharbeiten sehr genau, was viele Dinge angeht“, sagte Franco vor der Premiere des Beziehungsdramas bei der Berlinale.

„Aber als Schauspieler hatte ich das Gefühl, dass er mir sehr viel Freiraum gibt, die Rolle zu gestalten. Und trotzdem habe ich immer irgendwie eine Wim-Wenders-Rolle gespielt.“

Filmpartnerin Charlotte Gainsbourg hatte dagegen den Eindruck, dass Wenders eine ganz andere Vision von ihrer Rolle hatte als sie. „Er hat mich dahin mitgenommen, er hat mich in diese Rolle getragen“, sagte die 43-jährige Französin. In dem 3D-Film geht es um zwei Familien, die durch ein traumatisches Schicksal verbunden sind und zwölf Jahre lang versuchen, damit fertigzuwerden. Er läuft im Wettbewerb außer Konkurrenz

