Will Smith bringt seine Memoiren heraus

In Aulendorf soll es auch in diesem Jahr wieder einen Gießkannen-Flohmarkt geben. Einen solchen hatte es im Vorjahr nach der Schlossfestabsage gegeben. Wie aus dem Aulendorfer Rathaus zu erfahren war, soll dieser nun aber nicht am eigentlichen Schlossfest-Wochenende stattfinden – das Fest am dritten Augustwochenende ist erneut abgesagt worden – sondern erst Ende September. Aktuell ist Samstag, 25. September, terminiert.

Weiteres Rahmenprogramm noch ungewissWas eventuelles Rahmenprogramm angeht, hält man sich bei der Stadt noch ...