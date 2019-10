Wilke Wurst scheitert mit Eilantrag

Das Ehinger Unternehmen Bottschenschein Reisen chartert für Reisen ab April 2020 Verkehrsflugzeuge an den Flughäfen in Memmingen und Friedrichshafen. Die ersten Ziele liegen in Italien. Das berichtet das Unternehmen.

Die Reisen im neuen Geschäftsbereich „momento by Bottenschein“ werden jeweils von einem Reiseleiter begleitet, der vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen soll. Urlauber sollen sich aus verschiedenen Ausflugsangeboten ein individuelles Programm zusammenstellen können.