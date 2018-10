„Wildhexe“: Jugendbuchreihe kommt ins Kino

„Vor zwei Tagen war ich noch ganz normal. Ich weiß nicht, was mit mir los ist“. Mit diesen Worten bringt die zwölfjährige Clara einer Freundin gegenüber zum Ausdruck, wie seltsam sie all das findet, was gerade mit ihr passiert.

Kurz zuvor war Clara von einer schwarzen Katze zunächst verfolgt und von dieser schließlich gekratzt worden. Es dauert nicht mehr lang, bis Clara herausfindet, dass sie plötzlich über besondere Fähigkeiten verfügt: Nicht nur, dass das Mädchen mit den langen roten Haaren mit Tieren kommunizieren kann; Clara erfährt auch, dass sie eine sogenannte Wildhexe ist. Der 100-Minüter basiert auf dem ersten Band der gleichnamigen Bestsellerreihe der Dänin Lene Kaaberbøl.

Wildhexe, Dänemark 2018, 100 Min., FSK ab 6, von Kaspar Munk, mit Gerda Lie Kaas, Sonja Richter, Signe Egholm

