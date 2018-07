Wien (dpa) - Hier hat er Verwirrung gestiftet, aufgeregt, begeistert. Am Montag stand im Burgtheater in Wien Christoph Schlingensiefs berührender Opernabend „Mea Culpa“ noch einmal auf dem Spielplan. Ein Abend des Abschieds: Schillernd, chaotisch, traurig, verrückt - und endgültig.

Isolde klagt, verklärt, lockt. Unterm Sternenhimmel, im Irgendwo. Am Ufer sitzt einer, der nicht mehr ist. Und doch ist Christoph Schlingensief da in dieser Inszenierung, die einmal eine Auferstehungsfeier war. Bei der Uraufführung von „Mea culpa. Eine ReadyMadeOper“ im März 2009 glaubte er seinen Krebs besiegt zu haben. Jetzt, wo diese Illusion zerbrochen ist, stößt das sehr persönliche Stück über Krankheit, Tod und Träume vor in eine viel tiefere Dimension. Und Wien nimmt Abschied von Schlingensief, noch einmal, im Blick zurück, fünf Monate nach seinem Tod.

Ganz still wird es am Schluss. Isolde singt. Es fließen Tränen. Da schämt sich keiner. Hände wischen über Augen, fischen nach Taschentüchern. Nirgendwo wird so greifbar, dass vom Tod die Rede ist und dass der, der da redet, verstummt ist. Dass der, der da sitzt, im verschlissenen grünen Samtanzug, Joachim Meyerhoff ist.

Es ginge aber nicht um Christoph Schlingensief, wenn dieser Moment der absoluten Traurigkeit nicht noch einmal gebrochen würde. Wenn nicht der rote Samtvorhang nochmal ein wenig aufginge, eine Stimme neckte, und nicht Meyerhoff-Schlingensief noch einmal aufstünde, um trotzig zu verkünden: „Ich will noch nicht, nee!“

„Mea Culpa“ spannt alles auf, was der Kosmos Schlingensief zu geben hat. Da ist er, Schlingensief, der Gaukler: wühlt im Fundus der Kunstgeschichte und seiner eigenen Inszenierungen, jongliert mit Nietzsche, Wagner, Goethe. Da ist er, Schlingensief, der Fantast, der das Theater träumt wie kein Zweiter: die Kleinwüchsige im Ornat, die alternde Sängerin im Glitzerkostüm, das befreiende Postulat „Wir haben schon genug gekonnt, jetzt geht es ums Nicht-Können!“ Da ist er, Schlingensief, der notorische Dozent, nervtötend und zwingend logisch, mit seinen Erläuterungskaskaden: „Wir machen kein Opernhaus, sondern ein ganzes Operndorf!“

Da ist er, Schlingensief, das ewige Kind, trotzig und ungestüm. Zeigt auf die Leinwand, auf eine wackelige Schwarz-Weiß-Aufnahme: „Das bin ich! Da war ich noch jung! Da hatte ich noch Kraft!“ Da ist er, Schlingensief, der Störenfried: „He, ihr Lebensversicherten! Wenn euer Zug fünf Minuten verspätet ist, greift ihr zum Handy, Schatz, ich komme heute vielleicht nicht. Das sind Eure Sorgen! Und wir, wir sind viele, wir wollen noch bleiben und dürfen nicht, Scheiße ist das!“

Am Ende bleibt die Stille. „Dieser Abend, das ist sein Geschenk an uns“, sagte Meyerhoff, bevor er für ein paar Stunden Schlingensief wurde. „Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass er nicht mehr da ist, das kann gar nicht sein.“ Deshalb gab es auch eine Garderobe mit dem Namensschild „Christoph Schlingensief“ an diesem Abend, deshalb brannte da auch ein Licht. Irgendwer hat das dann auch gelöscht.

