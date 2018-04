Wieder Streik bei Frankreichs Staatsbahn

„Sie haben jetzt 100 000 Euro des Krankenhausbudgets verbraucht und müssen in eine Pflegeeinrichtung.“ Dieser Satz verfolgt Ingrid Wolf noch heute in ihren Träumen. Wenn sie dann schweißgebadet aufwacht, ist die Situation von damals sofort wieder präsent – ein Dreivierteljahr, nachdem eine Ärztin im Klinikum Friedrichshafen ihren Mann Günter mit dieser Aussage konfrontiert haben soll. Dass ihr Mann im Alter von 79 Jahren an Hepatitis E erkrankte und an den Folgen schließlich starb, hat Ingrid Wolf mittlerweile akzeptiert und damit ...