Wieder Proteste gegen französische Rentenreform erwartet

Nach der Berichterstattung über die öffentliche Haushaltsberatung des katholischen Kirchengemeinderats Ennetach in der Montagsausgabe der Schwäbischen Zeitung, meldet sich nun Pfarrer Stefan Einsiedler mit einer per Mail eingereichten Stellungnahme zu Wort. Einsiedler hatte die öffentliche Sitzung am vergangenen Donnerstagabend aufgrund eines Todesfalls in der Gemeinde frühzeitig verlassen, ohne einen Sachstandsbericht zur Sanierung des Schwesternhauses gegeben zu haben.