Wieder Panne bei Mathe-Prüfung

Das Pfingstfest steht vor der Tür – und damit auch die Urlaubs- und vor allem Reisezeit. In Baden-Württemberg und Bayern beginnen am Freitag die zweiwöchigen Schulferien. In anderen Bundesländern wie Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen gibt es zwar keine Ferien, am Dienstag nach Pfingsten ist aber dennoch auch noch frei. Eigentlich perfekt für einen Kurzausflug.

Für Autofahrer bedeutet das aber erhöhte Staugefahr – vor allem auf der A8 zwischen Stuttgart und Ulm.