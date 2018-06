Wieder Fahrgastrekord - Über 11 Milliarden Fahrten mit Bus und Bahn

Mehr als 11 Milliarden Mal haben Fahrgäste in Deutschland vergangenes Jahr Busse und Bahnen benutzt. Mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent sei wieder ein neuer Rekord erreicht worden, berichtet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Dynamisch ist die Entwicklung im kleinsten Sektor: Nach vorläufigen Zahlen stiegen 17 bis 19 Millionen Menschen in Fernbusse, mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor.