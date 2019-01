Wieder Drohnensichtung - Flughafen Heathrow stoppt Abflüge

Von Schwäbische Zeitung

Eines der schneereichsten Wochenenden der vergangenen Jahre liegt hinter uns - da droht bereits weiteres Ungemach durch neue Schneefälle. Spätestens in der Nacht zum Mittwoch werde sich der Schneefall im Süden des Landes wieder intensivieren, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Neue Unwetterwarnungen stehen bevor. So ist die aktuelle Lage in der Region und im Süden Deutschlands:

Schüler in Lindau haben weiter frei Über das Winterwetter freuen können sich beispielsweise zahlreiche Schüler in einigen Regionen Bayerns.