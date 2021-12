Wie stark Uhr und Kalender den Takt des Lebens bestimmen

Viele Menschen empfinden die sogenannte Zeit zwischen den Jahren, also die Tage von Weihnachten bis zum Jahreswechsel und sogar bis Dreikönig, als sehr besonders: Die Uhren scheinen anders zu ticken, weil das alte Jahr noch nicht abgefrühstückt und das neue noch nicht so richtig angelaufen ist. Im Gegensatz zu den meisten Phasen im Jahr gibt es wenig bis gar keine Termine. Und tatsächlich kommt es bei vielen Leuten zum langersehnten Innehalten, zum Langsamermachen, zum Runterfahren. Und gerade dann wird uns bewusst, wie gehetzt wir sonst immer sind von den vielen Verpflichtungen, die uns vor sich hertreiben. Von den Kalendern, die uns inzwischen mehrheitlich elektronisch ständig daran erinnern, was wir noch alles zu tun haben. Heute. In zwei Stunden. Morgen. Nächste Woche. Nächstes Jahr.

Dass Zeit und ihre Einteilung letztendlich menschliche Angelegenheiten sind und keine neutralen Naturphänomene, zeigen die verschiedenen Kalendersysteme. Nach ihnen haben sich die Erdbewohner mitunter über Jahrtausende hinweg orientiert. Ohne alle ihnen innewohnenden Rhythmen und Regeln aufzeigen zu wollen, hier eine kleine Auswahl: Gregorianischer Kalender, Julianischer Kalender, Koptischer Kalender, Sowjetischer Revolutionskalender, Mingueo-Kalender aus China, Bengalischer Solarkalender, Indischer Nationalkalender – die Liste ist fast so lang wie ein Tag im Pawukon-Kalender aus Bali, wo das Jahr nur 210 Tage hat. Die wesentliche Orientierung der meisten Kalendersysteme geht auf die Beobachtung der Gestirne zurück. Außerdem spielt der Mond und seine Phasen eine entscheidende Rolle, ebenso die wiederkehrenden Jahreszeiten und ob es überhaupt welche gibt, die streng unterscheidbar sind.

Einheitliche Weltzeit gibt es erst seit 50 Jahren

Die Zeit, wie wir sie heute kennen, ist gerade mal 50 Jahre alt. Sie geht auf die Einführung der koordinierten Weltzeit (UTC) im Jahr 1972 zurück, die auch die Einteilung des Globus in Zeitzonen beinhaltet. Grob unterteilt in Abhängigkeit der Längengrade der Erde. Damit ein Australier sich verlässlich ausrechnen kann, wie spät es an einem Punkt am anderen Ende der Welt ist – und umgekehrt. Diese Weltzeit war ein wichtiger Faktor, um die Globalisierung überhaupt zu ermöglichen. Und einen internationalen Flugreiseverkehr mit einer einheitlichen Taktung.

Zeit-Experte: „Ohne Kalender lebt es sich gesünder“!

Aber seit sich die Menschheit auf eine Zeit und auf einen Kalender verständigt hat, geht es dem Einzelnen dabei nicht unbedingt besser. Das jedenfalls beobachtet der Wissenschaftler Karlheinz Geißler vom „timesandmore“-Institut für Zeitberatung in München. Er setzt sich mit Fragen, die die Zeit betreffen auseinander und schreibt Bücher über das Thema. Jüngst erschienen ist „Alles eine Frage der Zeit“, das neben Jonas Geißler gemeinsam mit dem bekannten Fernseh-Physiker Harald Lesch entstanden ist. Karlheinz Geißler sagt: „Ohne Kalender lebt es sich gesünder.“ Die Frage ist aus seiner Sicht also ganz simpel: „Wollen wir gesund oder gestresst leben?“ Die Antwort darauf fällt dem emeritierten Professor im Ruhestand im Alter von 77 Jahren vermutlich ein bisschen leichter als Menschen, die voll im Erwerbsleben stehen. Und damit auch meistens dessen zeitlichen Zwängen unterworfen sind.

Was Geißler nicht gefällt: „Mit Kalendern wird Politik gemacht. Von der Kirche schon seit Jahrtausenden.“ Wann man zu ruhen und zu arbeiten hat, bestimme sie bis heute. Wann Feiertag, wann Fastentag ist. Und: „Nach der Uhrzeit zu leben, ist völlig ungesund.“ Besser sei es, sich nach den eigenen Zeitsignalen zu richten, die der Körper aussendet. Schlafen gehen, wenn man müde ist. Aufstehen, wenn man ausgeschlafen ist. Essen, wenn man hungrig ist und so weiter. „Die beste Uhr, die es gibt, ist unser Körper selbst“, sagt Geißler und empfiehlt, weniger nach menschengemachten Listen und Organisationsvorgaben zu leben. Für eine Art von Kalender kann sich der Wissenschaftlicher allerdings doch erwärmen: „Früher hat es immer diesen Sparkassenkalender gegeben, auf dem jeden Tag ein anderer Spruch drauf war.“ Sei er gut gewesen, so habe er sich darüber gefreut. War er schlecht, dann geärgert. „Ich habe die Anregung aber gemocht, darüber nachzudenken.“

Leberkas-Kalender wird zum Hit

Wie Karlheinz Geißler wohl über die unüberschaubare Fülle der bisweilen skurrilen Kalender im Handel denkt? Etwa über den „Leberkas-Kalender“, den Daniel Wildfeuer entworfen hat? Er betreibt als Exil-Bayer in Hamburg einen Internet-Shop. Einer der absoluten Renner ist dieser Wandkalender. Monat für Monat ist darin ein Fleischkäswecken in Szene gesetzt: Mal mit Osterhasen und Eier im Nest, mal mit Sonnenbrille an einem Badesee. „Wir sind vom Erfolg des Kalenders total überrascht“, sagt Wildfeuer mit tief bayrisch gefärbter Stimme am Telefon. Der Gedanke sei ihm schon 2019 gekommen. Er habe aber gezögert, weil er Zweifel hatte, dass jemand so einen Kalender tatsächlich kaufen würde. Trotzdem hat Wildfeuer 2021 seinen Mut zusammengenommen und mit einer Auflage von 1000 Stück angefangen. Nach Medienberichten „sind wir dann total überrannt worden“. Verkaufte Auflage inzwischen: 8000 Stück. Bei einem Preis von 11,99 plus Versandkosten ein hübscher Umsatz mit einem Produkt, das – sagen wir mal – keinen übersteigerten künstlerischen Anspruch erhebt, auch wenn eine sich vor dem Kaminfeuer räkelnde Leberkässemmel gewiss ganz hübsch anzusehen ist.

So mancher Kalender scheint in seiner Sinnfreiheit der von Termindruck geprägten Zeit eine lange Nase zu drehen. Zweifellos hat eine Gegenbewegung zu all den verklärenden Kalendern eingesetzt, die immer idyllisch sein wollen: die schönsten Bäume, die schönsten Landschaften, die schönsten Schlösser, die schönsten Kühe. Inzwischen werden nicht unerhebliche Mengen an Kalendern mit absurden Motiven verkauft. Etwa jener, der die „hässlichsten Hunde der Welt“ zeigt. Darüber hinaus gibt es welche, die verschiedene Tierarten Monat für Monat abbilden, während sie sich in veränderlichen Jahreszeiten vor Panorama erleichtern. Mal in sengender Sommersonne. Mal in einen Schneehaufen. Für Freunde öder Schotter- und Kieswüsten bietet sich indes der längst jährlich erscheinende Kalender der hässlichsten Vorgärten Deutschlands an. Erhältlich auch in der Wochenedition mit „53 Gärten des Grauens“.

Der Weltuntergang lässt auf sich warten ...

Womit wir über die Kalender des Grauens ohne Umschweife bei der endzeitlichen Kategorie der Weltuntergangskalender angekommen wären. Klassiker dieser Sparte ist der Maya-Kalender. Esoterische Kreise haben aus diesem an sich beeindruckenden astronomischen Kalendersystem immer mal wieder einen Weltuntergangstag abgeleitet. Kurz vor Weihnachten 2012 hätte es soweit sein sollen. Dann 2020, und einige haben sich die Apokalypse auch für 2021 ausgerechnet. Und jedes Mal passierte: nichts. Wie in bisher sämtlichen Fällen von Prophezeiungen der endgültigen Weltzerstörung. Da ist auch der berühmte Nostradamus keine Ausnahme, dessen Prognosen schon deshalb stutzig machen sollten, weil die Auslöschung der Menschheit je nach Lesart in unregelmäßigen Abständen zu diversen Terminen wiederholt stattfindet. Obwohl das, was bereits ausgelöscht ist, ja nicht nochmal ausgelöscht werden kann.

Vielleicht vermag uns das am Ende des Jahres 2021, das nun nicht zu den angenehmsten seit Erfindung der Zeitrechnung gehört, zu trösten: Egal wer was in welchen Kalendern auch immer geweissagt hat – die Erde scheint so leicht nicht unterzukriegen zu sein. Und die Menschheit auch nicht.