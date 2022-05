Partner werden nicht zwingend gebraucht: Wie Single-Frauen sich den Traum vom eigenen Kind erfüllen

Das war natürlich nicht mein Lebenstraum.“ Adela Cuperman ist alleinerziehende Mutter. Ihr zweieinhalbjähriger Sohn ist durch eine Samenspende entstanden.

Ganz bewusst hat sich die Münchnerin dafür entschieden, ohne Partner ein Kind zu bekommen. „Sicher hätte ich den klassischen Weg lieber gehabt“, sagt die 46-Jährige. Doch das Modell Vater-Mutter-Kind kam in ihrem Leben nicht zustande.

Gemeinsam mit ihrem ehemaligen Partner war Cuperman bereits in Kinderwunschbehandlung. Mehrfach hatte das Paar versucht, ein Baby zu bekommen. Ohne Erfolg. Freunde, Nachbarn, Bekannte – immer mehr Frauen im Umkreis bekamen allmählich Kinder. Ein Druck, dem die Beziehung nicht standhalten konnte und an dem sie nach acht Jahren zerbrach.

Adela Cuperman war mittlerweile 36. „Ich wollte unbedingt ein Kind, das habe ich mir schon immer gewünscht.“ Gemeinsam mit einem schwulen Mann zog sie zunächst das Modell der Co-Elternschaft in Betracht. Nachdem der Co-Vater dann aber absprang, stand für die ledige Frau fest: „Ich mache es alleine.“

Frauen, die sich wie Cuperman bewusst für das Leben als Alleinerziehende durch Samenspende entscheiden, gibt es immer häufiger. Viele dieser sogenannten Solomütter oder „Single Mothers by Choice“ teilen ihre Geschichten auf Internetblogs und in den sozialen Medien.

Auch die Politik hat das Bedürfnis entdeckt und nimmt sich des Themas an. Katharina Horn freut sich über diese Entwicklung. Die klinische Sozialarbeiterin ist selbst Solomutter und hat sich auf die Beratung alleinstehender Frauen mit Kinderwunsch spezialisiert. „Draußen auf der Straße kennt niemand diesen Weg. Es fängt gerade erst an, dass immer mehr Solomütter Gesicht zeigen.“

Viele Vorurteile gegen Solomütter

Durch ihre Arbeit in der Kinderwunschberatung kennt die Berlinerin die Vorurteile, mit denen Solomütter konfrontiert werden. Viele Menschen, sagt Horn, glaubten, für Single-Frauen sei dieser Weg der Plan A. Ein „Trugbild“. Die meisten ihrer Klientinnen hätten sich nicht für ein Leben mit Kind ohne Partner entschieden, „sondern für ein Leben mit Kind. Punkt.“

Da die Möglichkeit, schwanger zu werden, mit steigendem Alter sinkt und die Partnersuche viel Zeit in Anspruch nehmen könne – ohne Garantie, mit einem neuen Partner auch ein Kind zu bekommen – entschieden sich viele Frauen dazu, es alleine zu machen. „Das heißt nicht, dass ich keinen Partner möchte. Ich entkopple den Partnerwunsch vom Kinderwunsch. Um die Partnerschaft kann ich mich später kümmern“, sagt Horn.

Nur zwei ihrer Klientinnen hätten eine Partnerschaft prinzipiell ausgeschlossen. Ein weiterer Beweggrund für die Solomutterschaft sei eine asexuelle oder aromantische Neigung. „Das sind Menschen, die keinen Sex oder keine romantische Beziehung möchten, aber trotzdem einen Kinderwunsch haben.“

Entschließe sich eine Frau dazu, Solomutter zu werden, reagierten die meisten Menschen aus dem sozialen Umfeld positiv. Anders als in den sozialen Medien. Gerade hier komme es oft auch zu verletzenden Äußerungen, berichtet Horn.

Vor allem ein Vorwurf wird immer wieder formuliert: „Das ist egoistisch von dir. Dein Kind braucht doch einen Vater.“ Dass dem nicht so ist, zeigt eine Studie der European Society of Human Reproduction and Embryology aus dem Jahr 2017, in der Forschende Kinder von heterosexuellen Paaren mit denen von Solomüttern verglichen. Weder gab es Unterschiede in der Eltern-Kind-Beziehung noch in der Entwicklung des Kindes.

Wie erklärt man es dem eigenen Kind?

Dem Kind zu vermitteln, dass seine Familie „ganz normal“ ist, sei dabei entscheidend für sein Wohlbefinden, sagt Horn. „Dazu gehört auch, darüber zu sprechen, wie unterschiedlich Familie ist. Dass es Familien mit zwei Papas oder zwei Mamas gibt oder nur mit einer Mama.“ Mit ihrem Sohn spricht die klinische Sozialarbeiterin seit seiner Geburt über die Samenspende.

Dafür nutzt sie kindgerechte Formulierungen wie: „Mama hat sich so sehr ein Kind gewünscht. Ein lieber Mann hat uns dann seinen Samen geschenkt.“ Damit das Kind nicht von dem Gefühl geplagt wird, mit seiner Entstehung stimme etwas nicht, sei es für Solomütter wichtig, mit ihrem Nachwuchs über die Samenspende zu sprechen und sich selbst dabei wohlzufühlen.

Mit 43 Jahren wurde Adela Cuperman schwanger – „endlich“. Der Weg dorthin war schwer, physisch wie psychisch, und nicht zuletzt auch teuer. 80.000 Euro hat die 46-Jährige für ihren Kinderwunsch ausgegeben. Medikamente, Spendersperma einer dänischen Samenbank, mehrere Versuche, ärztliche Behandlung – „das läppert sich“.

Leisten konnte sie sich das, weil sie als Zahnärztin gut verdiente. Trotzdem habe ihre Mutter sie finanziell unterstützt. Einige Kosten konnte Cuperman anschließend auch von der Steuer absetzen. Und dennoch – „Das muss man sich erst mal leisten können. Ich frage mich, wie man das machen will, wenn man nicht gut verdient.“

Hohe Kosten, hohe Hürden

Auch Kinderwunschberaterin Katharina Horn berichtet von hohen Kosten: „Günstig kann man mit 2000 bis 3000 Euro rauskommen. Es gibt aber keine Grenze nach oben.“ Eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums teilte auf Anfrage mit, dass derzeit nur heterosexuelle Paare Bundesbezuschussung für Kinderwunschbehandlung erhalten können, einige Länder förderten auch gleichgeschlechtliche Frauenpaare.

„Single-Frauen erhalten derzeit weder bundes- noch landesseitig eine Förderung.“ Trotz des Versprechens im Koalitionsvertrag der Ampel, künstliche Befruchtung diskriminierungsfrei förderfähig zu machen, sei noch nicht klar, ob die Behandlung von Single-Frauen künftig bezuschusst werde.

Noch aber, sagt Sozialarbeiterin Horn, scheitert für manche Frauen der Traum vom Kind am Geld.

Kein Unterhaltsvorschuss für Solomütter

Alleinerziehende erhalten staatlichen Unterhaltsvorschuss, wenn der zahlungspflichtige Elternteil diesen nicht bezahlt. Dieser Vorschuss wird anschließend wieder eingezogen. „Nur wenn das nicht möglich ist, wird der Unterhaltsvorschuss aus der Staatskasse getragen“, teilt eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums auf Anfrage mit.

Da Solomütter „von vorn herein in Kauf nehmen“, dass es keinen unterhaltspflichtigen Vater gibt, „kommt in solchen Fällen ein Unterhaltsvorschuss nicht in Frage.“ Gleiches gilt bei einer Adoption durch eine Person. Laut eines 2020 erschienenen Berichts des Ministeriums, können sich 35 Prozent der ungewollt kinderlosen Frauen vorstellen, ein Kind ohne festen Partner zu bekommen.