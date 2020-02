Wie sich Vermieter vor bösen Überraschungen durch Mietnomaden schützen können

Es sind ekelerregende Bilder und der Albtraum eines jeden Vermieters: Mietnomaden verwüsten eine Wohnung in Schwenningen. Sie hinterlassen verweste Brathähnchen auf dem Dachboden, mit Katzenstreu verstopfte Abflüsse, eingeschlagene Fenster und mit Hundekot beschmierte Wände. Miete und Nebenkosten bezahlen sie nicht. Der Schaden für die Vermieterfamilie liegt bei rund 70.000 Euro.

Wie können sich Vermieter vor solchen Fällen schützen? Es gibt Anzeichen, bei denen Vermieter stutzig werden sollten.

Man sollte sich auf keinen Fall vom schönen Schein blenden lassen. Ottmar Wernicke, Verband Haus und Grund Württemberg

Einen wichtigen Tipp schickt Ottmar Wernicke vom Verband Haus und Grund Württemberg gleich vorweg: „Man sollte sich auf keinen Fall vom schönen Schein blenden lassen.“

Denn potenzielle Mietnomaden (auch Einmietbetrüger genannt) sind auf den ersten Blick meist nicht als solche erkennbar. Ganz im Gegenteil: Häufig hinterlassen sie zunächst einen sehr guten Eindruck bei den Vermietern. Dabei haben die Betrüger aber von Anfang an gar nicht vor, die Miete zu bezahlen.

„Der klassische Mietnomade ist redegewandt und hat ein gutes Auftreten“, erklärt Wernicke. Immer wieder würden die Betrüger ihre Opfer auf ähnliche Weise täuschen. Experte Wernicke schildert ein mögliches Szenario:

Der potenzielle Mieter hat angeblich einen attraktiven Job bei einem bekannten Unternehmen in der Region – zum Beispiel bei einem Automobilhersteller. Weil er bislang in einem ausländischen Werk dieses Unternehmens gearbeitet hatte, hat er keine deutsche Meldeadresse und lediglich eine Handynummer. Der Preis der Wohnung spielt für ihn keine Rolle. „Es erscheint zunächst wie ein Sechser im Lotto – doch genau das Gegenteil ist der Fall“, warnt Wernicke.

So können sich Vermieter schützen

Vermieter haben verschiedene Mittel, um die Seriosität ihrer potenziellen Vermieter zu überprüfen.

Selbstauskunftsbogen: Der Mieter teilt dem Vermieter einige Eckdaten zu sich selbst mit, darunter zum Beispiel das Einkommen, die Anzahl der Personen oder ob Haustiere vorhanden sind. „Dabei geht es um die persönlichen Verhältnisse und darum, ob der Mieter in das Haus passt“, erklärt Wernicke. Darüber hinaus sei der Selbstauskunftsbogen allerdings ein sehr schwaches Instrument, da es keine faktischen Belege für die Aussagen des Mieters liefert.

SCHUFA-Auskunft: Wernicke empfiehlt deshalb in jedem Falle eine SCHUFA-Auskunft. Der typische Mietnomade habe dort in der Regel Einträge. Laut Ulrich Ropertz, Sprecher des Deutschen Mieterbunds, könne ein Vermieter solche Auskünfte durchaus verlangen. Allerdings nicht für jeden einzelnen Interessenten, sondern erst dann, wenn bereits ein Favorit gefunden ist. Ergänzend empfiehlt Wernicke auch eine juristische Beratung, denn nicht immer sei ein SCHUFA-Eintrag auch ein endgültiges Ausschlusskriterium. Schließlich könne eine Person auch dann ein verlässlicher Mieter sein, wenn der SCHUFA-Score nicht optimal ist.

Beschäftigungsnachweis: Mit einem Beschäftigungsnachweis kann ein Mieter beweisen, dass er Arbeit hat. Das Schreiben wird vom Arbeitgeber ausgestellt. Auch, wenn der potenzielle Mieter zuletzt im Ausland gearbeitet hat, könne dies durch den Arbeitgeber bestätigt werden, so Wernicke.

Personalausweis kontrollieren: Es klingt banal, doch es kommt immer wieder vor, dass sich Vermieter keinen Personalausweis vorlegen lassen. „Da unterschreibt dann quasi Donald Duck den Mietvertrag“, sagt Wernicke. Gibt der Mieter einen falschen Namen an, wird es nahezu unmöglich, ihn im Falle eines Konfliktes auch zu finden.

Originale zeigen lassen: Egal ob SCHUFA-Auskunft oder Beschäftigungsnachweis. Im Zweifel ist es sicherer, sich Originaldokumente zeigen zu lassen, um Manipulationen an Kopien auszuschließen.

Kontakt zum Vorvermieter: Einige Vermieter wollen mit früheren Vermietern sprechen, um nachzufragen, wie sich der Mieter bislang verhalten hat. Hiervon rät Ottmar Wernicke allerdings eher ab: „Das kann eine sehr subjektive Meinung sein“, sagt er. Selbst bei anständigen Mietern könne es vorkommen, dass ein Mietverhältnis nicht im Guten auseinandergeht. „Ich rate deshalb eher zu den genannten Papieren“, so Wernicke.

Schnelles Handeln ist gefragt

Doch was tun, wenn der sympathische Mietinteressent trotz aller Vorsicht am Ende doch keine Miete bezahlt? „Dann sollte der Vermieter so schnell wie möglich handeln“, rät Wernicke. Hilfe holen könne er sich zum einen über Vermieterverbände, zum anderen direkt über einen Anwalt.

Ein gutes Zeichen sei es laut Wernicke, wenn der Mieter erreichbar ist, finanzielle Probleme zugibt und Lösungsmöglichkeiten - zum Beispiel Ratenzahlungen - anbietet. „Steckt er aber den Kopf in den Sand, kann man davon ausgehen, dass es nicht mehr klappt“, warnt der Experte.

Nach zwei Monaten im Mietrückstand könne der Vermieter die Wohnung fristlos kündigen. Zieht der Mieter dann allerdings nicht freiwillig aus, kommt es in der Regel zur Räumungsklage. Bis der Mieter dann tatsächlich die Wohnung verlassen muss, können noch einmal Monate ins Land ziehen.

Kosten bleiben oft am Vermieter hängen

Auch die finanzielle Belastung ist dabei nicht zu unterschätzen: Denn pro Zimmer kostet die Zwangsräumung laut Wernicke um die 1500 Euro. Hinzu kommen Anwaltsgebühren sowie die Kosten für eventuelle Reparaturen in der Wohnung - denn immer wieder hinterlassen Mietnomaden die Räume in einem miserablen Zustand.

Auf all diesen Posten bleibe in der Regel der Vermieter sitzen, sagt Wernicke. Sinnvoll sei deshalb in jedem Fall eine Rechtsschutzversicherung für Immobilien.

Seltenes Phänomen

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sollten Vermieter aber auch eines nicht aus den Augen verlieren: Mietnomaden sind selten. „Es gibt rund 22 Millionen Mietverhältnisse in Deutschland. Mietnomaden sind kein großes Thema“, so Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund.

Konkrete, aussagekräftige Zahlen zu Mietnomaden oder Räumungsklagen in diesem Zusammenhang liegen nicht vor. An einer Studie der Universität Bielefeld im Jahr 2011 hatten sich 430 von Mietnomaden betroffene Vermieter beteiligt.