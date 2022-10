Wie sich Friedhöfe wandeln

Die Friedhofskultur ist im Wandel, das ist nicht nur zu beobachten, wenn sich die Menschen traditionell vor Allerheiligen um die Gräber ihrer Angehörigen kümmern. Das klassische Erdbegräbnis im Sarg wird immer seltener, die Zahl der Urnenbestattungen steigt seit Jahren. Die Folge: Es gibt wieder mehr Platz. Für die Friedhofsverwaltungen ergeben sich daher neue Fragen. Was tun mit den nicht mehr benötigten Grabflächen? Ideen gibt es viele. Cafés, Spielplätze, Naturoasen, Gemüseanbau – sogar Bauland könnte entstehen. Oder ein insektenfreundlicher Ort, wie im Biberacher Stadtfriedhof.

Mit seinen Wiesen und Seen, dem alten Baumbestand und dem großen verzweigten Wegenetz gleicht der Biberacher Stadtfriedhof einem Park. Die Biberacher nutzen ihn jetzt schon gerne zum Spaziergehen. Als allgemeines Kulturdenkmal steht der vom Landschaftsarchitekten Günther Grzimek geplante und im Jahr 1962 eröffnete Friedhof sogar unter Denkmalschutz. Denn er ist eine ökologisch wertvolle Grünfläche mit hoher Artenvielfalt mitten im urbanen Raum. Zudem verfügt er jetzt schon über viele Freiflächen, die zu hochwertigen Lebensräumen aufgewertet werden können. Das hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Baden Württemberg festgestellt und ihn deshalb zusammen mit Friedhöfen in Stuttgart, Heidelberg und Singen in das Projekt „Insektenfreundlicher Friedhof“ aufgenommen.

Lebensraum für gefährdete Insekten

Friedhöfe bieten eine besondere Chance für den Arten- und Biotopschutz, davon sind die Stiftung für Naturschutzfonds Baden-Württemberg und der BUND überzeugt. Das ökologische Potenzial sei sehr hoch, bleibe aber oftmals ungenutzt. Vielerorts biete sich ein eher eintöniges Bild von kurz gemähten Rasenflächen, kombiniert mit ein paar exotischen Zierpflanzen. Insekten, vor allem gefährdete und spezialisierte Arten, fänden hier wenig Schutz und Nahrung und hätten somit keine Überlebenschance. Dem will der BUND mit dem Modellprojekt „Insektenfreundlicher Friedhof“ entgegenwirken.

Im vergangenen Sommer fand der symbolische Spatenstich in dem 18 Hektar großen Biberacher Stadtfriedhof statt. Vier ungenutzte Einzelgräber und zwei Staudenbeete wurden exemplarisch insektenfreundlich bepflanzt. 25 bis 30 Quadratmeter Fläche sollen nun Wildbienen und Schmetterlinge anlocken. Biberach ist kein Einzelfall. Überall im Südwesten werden auf Friedhöfen wegen der zunehmenden Zahl von Urnenbestattungen Flächen frei – Kommunen und Friedhofsverwaltungen lassen sich einiges einfallen, um damit sinnvoll und nachhaltig umzugehen. Sogenannte Trauerwege, sogar Spielplätze werden angelegt, um ungenutzte Grabflächen mit Leben zu füllen.

Refugium für Erholungssuchende

Freiburg etwa rechnet damit, dass bis zum Jahr 2030 nur noch 60 Prozent der heutigen Fläche für Gräber gebraucht werden und denkt über Erholungsräume nach. Seit Jahren legt auch die Stadt Karlsruhe auf ihren 24 Stadtteilfriedhöfen und dem Hauptfriedhof naturnahe Bereiche und Felder an, baute eine Anlage für trauernde Kinder mit Spielplatz oder gestaltete einen Lebensgarten. Auch Bienenstöcke würden aufgestellt und viel Wert auf Artenschutz und Pestizid-Verzicht gelegt, sagt ein Stadtsprecher. In Tübingen werden unter anderem Bäume gepflanzt, wertvolle Magerwiesen sind entstanden und Totholzstapel für Tiere wurden angelegt auf früheren und nun nicht mehr genutzten Gräbern. In Stuttgart wurde wegen der Problematik inzwischen eine sogenannte Friedhofsentwicklungskonzeption in Auftrag gegeben. „Erste Ergebnisse werden bis Mitte 2023 erwartet“, sagt eine Stadtsprecherin.

Die Stadt Ladenburg setzt nach Worten einer Sprecherin auf eine Doppelstrategie, um freie Flächen nutzen zu können: Einerseits gibt es dort inzwischen die Möglichkeit, sich mit seinem Haustier bestatten zu lassen und auch ein muslimisches Grabfeld ist angedacht. Andererseits soll der Friedhof allmählich in eine parkähnliche Anlage verwandelt werden. Einst reservierte Erweiterungsflächen würden nicht mehr benötigt, sagt die Sprecherin. Stattdessen sollen diese in Wohnflächen umgewandelt werden. „Eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans ist in Vorbereitung.“

Flächen für Picknicks und Begegnung

Die Konzepte müssen nach Ansicht von Frank-Michael Littwin vom Landesverband der Friedhofsverwalter Deutschlands gut durchdacht sein. „Denn aus aufgegebenen Gräbern ergibt sich oft keine zusammenhängende Fläche.“ Je nachdem, wohin die Reise geht, „könnte es passieren, dass es irgendwann mehr Freiflächen als Gräber gibt“, sagt Littwin. Wenn zudem noch die Regel abgeschafft werden sollte, dass Urnen nicht mehr auf Friedhöfe müssen, sondern zu Hause aufbewahrt werden dürfen, „haben wir noch mehr Platz“, sagt er. „Die Frage ist generell, wie gehen wir pietätvoll mit dem Platz um?“

Das Magazin des Bundesverbandes Deutscher Bestatter geht genau dieser Frage nach: In Zeiten von Klimakrise und nach mehr Natur lechzenden Stadtbewohnern könnten Friedhöfe Oasen der Ruhe werden. Und neben Spielplätzen könnten doch auch Urban Gardening, Kulturführungen oder Cafés sinnvoll sein, heißt es darin.

Ein Blick über die Grenze zeigt auf, was alles möglich ist. „Hier wird ab und zu auch ein Picknick gemacht“, sagt Matthias Messerli beim Rundgang auf dem Friedhof Liebefels im schweizerischen Baden, knapp 20 Kilometer hinter der Grenze bei Waldshut-Tiengen. Die große, freie Rasenfläche fernab der Grabstellen sei eine „wunderbare Brötlistell“ bemerkt der Bauhofmitarbeiter und fügt hinzu, dass es auf diesem Friedhof auch viele Jogger gibt, sogar ein Theater sei geplant – im Krematorium auf dem Friedhofsgelände. Nur pietätlos dürfe es nicht werden. Ein großer Teil des Liebefelser Friedhofs wurde in einen Parkwald umgewandelt. Dort wird die Asche der Verstorbenen zwischen Bäumen vergraben.

Naturnahe Bestattungen bevorzugt

Die Nachfrage nach dieser Art der Bestattung steigt auch in der Schweiz. Peter Fluri, Gründer der Interessensgemeinschaft Friedhof Solothurn glaubt: „Viele Leute wollen lieber eine naturnahe Bestattung als eine Parzelle in Reih’ und Glied.“ Auch bei den Verantwortlichen für den Solothurner Friedhof wird darüber nachgedacht, Picknickstellen, vielleicht sogar ein Friedhofscafé einzurichten. Im Vordergrund solle aber immer das Zusammenspiel mit der Natur stehen. Doch bereits jetzt gibt es Irritationen bei so manchen Friedhofsbesuchern, die einen kurz geschnittenen Rasen erwarten. „Einige Leute glauben, wir hätten die Pflege nicht im Griff“, erzählt Andrea Lenggenhager, Leiterin des örtlichen Stadtbauamtes. „Es braucht halt Zeit, bis es naturnah blüht“, klärt sie auf.

Zurück nach Deutschland. Böse Zungen könnten behaupten, in Berlin habe man den Spruch „die Radieschen von unten ansehen“ etwas zu wörtlich genommen. Denn bei der Überlegung, was mit nicht mehr benötigten Friedhofsflächen geschehen könnte, kamen die Neuköllner auf die Idee, neben den alten Gräbern Gemüse anzubauen. Ganz nach dem Motto: Brokkoli statt Begonien. Einige Gräber des Neuen Sankt Jacobi Friedhofs in Berlin-Neukölln werden zwar noch regelmäßig besucht, beerdigt wird hier aber niemand mehr. Am Ende des Friedhofs wurde deshalb im vergangenen Jahr ein Acker angelegt. Daneben wachsen in Hochbeeten zarte Gemüsepflänzchen. Bewirtschaftet wird das Gelände vom Kollektiv der Prinzessinnengärten, das mit seinem Konzept des urbanen Gärtnerns im Stadtteil Kreuzberg bekannt geworden ist. Neben den vielen Freiwilligen arbeiten hier 25 Festangestellte.

Wiesen mähen, Büsche schneiden, Gräber pflegen: Siebeneinhalb Hektar ist der Friedhof groß. Das ist jede Menge Arbeit. Dazu betreibt das Kollektiv das kleine Café am Eingang zum Friedhofsgelände. Gerade mal sieben Prozent der Fläche nutzen die Prinzessinnengärten, um Obst und Gemüse anzubauen und – das ist ihnen wichtig – Kindern die Grundlagen von Umwelt- und Naturschutz zu vermitteln. Auch so kann man einem Friedhof Leben einhauchen.