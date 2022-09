Wie Peta die Welt retten will

Die sogenannte Tierschutzorganisation Peta hat wieder eine grandiose Idee präsentiert. Nämlich: Männer, welche Fleisch essen, sollten von ihren Frauen mit einem Sex-Verbot belegt werden. Daniel Cox, ein Kampagnen-Leiter von Peta Deutschland, zur Begründung: „Männer sind viel schlechter für die Umwelt als Frauen, weil sie zu viel Fleisch essen …“ Deshalb sollten Frauen „jetzt in den Sex-Streik gehen – um die Welt zu retten“. Der Herr hat übrigens genau ausgerechnet, wie nützlich der Sex-Verzicht, abgesehen von der Straffunktion, wäre: Jedes nicht geborene Kind spare „58,6 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr“.

Das ist großartig. Allerdings bleiben ein paar Fragen offen. Als da wären: Uns sind persönlich ein paar Frauen bekannt, welche ihr Dasein ebenfalls als fleischfressende Klima-Killerinnen fristen. Sollen die von ihren vegan vegetierenden Männern ebenfalls mit einem Sex-Verbot belegt werden? Und wie wäre es zu beurteilen, wenn Männlein und Weiblein sich in schönster Harmonie an den Gulaschtopf setzen? Desweiteren sind uns diverse Haushunde und Hauskatzen bekannt, die es in ihrer Bockbeinigkeit ablehnen, sich von Kopfsalat und gelben Rüben zu ernähren und stattdessen auf Futter von toten Tieren bestehen. Wie soll ihre Strafzumessung aussehen?

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat hat noch die Frage aufgeworfen, ob es für die Rettung der Welt nicht extrem segensreich wäre, wenn jedes verblichene Peta-Mitglied ohne Nachkommen und Nachfolger bliebe. Er werde sich das bei einer Schweinshaxe und ein bis drei Bieren überlegen. (vp)