Es ist zwar kein ICE, er sieht aber wie einer aus. Ab Dezember fährt der Schweizer Astoro-Zug von Lindau aus in weniger als zwei Stunden bis München. Jetzt war erstmals zum Test auf der neuen Strecke.

Im Dezember beginne in Lindau und im Allgäu „ein neues Zeitalter der Bahn“, heißt es in einer Mitteilung der DB AG. Denn auf der bis dahin elektrifizierten Strecke sollen SBB-Fernzüge mit ICE-Komfort München und Zürich verbinden und dabei im neuen Bahnhof in Lindau-Reutin halten.