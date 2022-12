Wie gut, dass es Schokolade gibt

Respekt und auch etwas Verwunderung liegt in ihren Worten: „Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes und Krebs kommen bei ihnen viel seltener vor.“ Man merkt Marjorie McCullough von der Amerikanischen Krebsgesellschaft an, wie beeindruckt sie ist vom überragenden Gesundheitszustand der Kuna, dem indigenen Volk auf den San-Blas-Inseln vor Panama. Nirgendwo sonst in dem mittelamerikanischen Land leben so viele Hochbetagte, die über 100 Jahre alt sind. Und das liegt nicht zuletzt an ihrem Blutdruck, der praktisch ihr ganzes Leben unverändert niedrig bleibt. Als McCullough und ihr Forscherteam mehrere Hundert der Inselbewohner untersuchten, fanden sie nicht einen Hypertoniker. Im Unterschied zu Panama-City, wo jeder zehnte und ab 60 Jahren sogar jeder zweite Kuna-Abkömmling mit Bluthochdruck auffiel.

Eine mögliche Erklärung für all diese Unterschiede wäre, dass man auf den Karibikinseln mehr Obst konsumiert und als Fischer oder Landwirt weniger Stress hat. Doch Ernährungswissenschaftlerin McCullough sieht den Hauptgrund darin, dass dort zehnmal so viel Schokolade konsumiert wird wie in der Stadt: Nämlich mehr als fünf Tassen pro Tag. Lediglich vermischt mit etwas Wasser und einer kleinen Prise Zucker, damit das Getränk nicht allzu bitter schmeckt. „Die Kuna verzehren auf diese Weise 1880 Milligramm Flavonoide pro Tag“, so McCullough. Das ist Weltspitze, und ein Löwenanteil davon geht auch noch auf das Konto von Epicatechin, das sich – nicht zuletzt im Rahmen der Grüntee-Forschung – einen überragenden Ruf als Antioxidans und Fänger von Radikalen erworben hat. Ein Stoff also, der vor diversen Zivilisationskrankheiten schützen kann.

Senkung des Sterberisikos

In einer Studie der Harvard Medical School in Boston, durchgeführt an über 21.000 älteren Männern und Frauen, führte der Verzehr von täglich 500 Milligramm Kakao-Flavonoiden im Vergleich zu einem Multivitaminpräparat zu einer deutlichen Senkung des Sterberisikos. Die Quote der tödlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sank um 27 Prozent, insgesamt gingen die Infarkte und anderen kardiovaskulären Ereignisse um 15 Prozent zurück.

Die Kakao-Flavonoide wirken also. Allerdings bedeuten die Studienergebnisse auch, dass man mit dem alltäglichen Schokoladenverzehr nur dann auf der medizinisch korrekten Seite ist, wenn er tatsächlich genug Flavonoide liefert. Das ist mit Produkten, die 70 oder gar 90 Prozent Kakaoanteil haben, eher gewährleistet als mit dem sahnig-süßen Schokoriegel, der vor allem aus Fett und Zucker besteht. Doch man sollte das laut einer Studie an 1000 US-Amerikanern auch nicht zu eng sehen.

Denn als man deren Essgewohnheiten mit ihrem Körpergewicht in Relation setzte, präsentierten die regelmäßigen Schoko-Esser zwei bis drei Kilogramm weniger Körperfett als die Schoko-Abstinenzler. Und das, obwohl in den USA fast nur extrem süße Vollmilchriegel verputzt werden. Als Ursache vermutet Studienleiterin Beatrice Golomb, dass die Kakao-Flavonoide den Stoffwechsel so stark ankurbeln, dass sie selbst hohe Zucker- und Fettwerte neutralisieren können. Aus Laborstudien wisse man, so die Familien- und Präventivmedizinerin, dass Epicatechin die Bildung von Mitochondrien, also den Kraftwerken der Körperzellen, anregt. Golomb bezeichnet daher Schokolade gerne als ihr „Lieblingsgemüse“, aber einen Freifahrtschein für die Leckerei will auch sie nicht geben. Denn in ihrer Studie hat sie nur die Häufigkeit des Verzehrs, nicht aber die dabei verzehrten Mengen untersucht. Ob also der tägliche Verzehr einer kompletten Tafel Vollmilchschokolade beim Abspecken hilft, ist beileibe nicht sicher.