Wie Essensreste aus der Mensa zum Internet-Hit werden

Essen in einer Mensa oder Kantine genießt nicht immer unbedingt den besten Ruf. Verkochte Nudeln, Saucen aus der Tüte oder Tiefkühlkost zu niedrigen Preisen - manch einer erwartet in der Mittagspause keine Haute Cuisine.

Dass Mensaessen aber auch anders geht, zeigen seit über einem Jahr zwei junge Männer aus Kassel, die mit einem eigens für ihre Kreationen geschaffenen Instagram-Profil mittlerweile prominente Fans wie Jan Böhmermann, Vera Int-Veen oder TV-Koch Alexander Herrmann gewonnen haben.

Aus dem Mensaessen der Uni Kassel Michelin-Stern-FoodPorn machen. Jeden Tag. Seit Monaten.Das ist ein sehr lustiges Instagram-Profil: https://t.co/U7f4l7M8KL— Jan Böhmermann ???????????? (@janboehm) 21. November 2018

Die Idee: Aus Resten der mittäglichen Mahlzeiten der Zentralmensa an der Universität in Kassel kreieren sie kleine Speisen, die anhand der Optik durchaus auch als Meisterwerke von Spitzenköchen durchgehen könnten.

+++ Hier geht's direkt zum Instagram-Kanal mensa.fudprn +++

Der "Foodblogger"-Trend ist speziell auf Instagram sehr beliebt - mit ausgefallenen Bildern und Zutaten versuchen User, möglichst viele "Likes" für ihre Speisen zu bekommen.

So auch bei den beiden Initiatoren der Seite, Roman Jäger und Florian Glappa aus Kassel. Sie formen aus Joghurt und einem Karoffelpuffer die Nachahmung des weltweiten Games-Klassikers "Pacman" oder designen aus einem panierten Tintenfischring und Resten des Rotkohlsalats einen echten Hingucker.

Ganz wichtig dabei: die Beschreibung des Essens. Die Macher verwenden gerne Alliterationen, um dem Werk weitere Klasse zu verleihen. Aus Mais, Mangold, Spaghetti und Schnitzel wird dann ein elegant klingendes "Heimatloses Hähnchenschnitzel mutig kombiniert mit glutenhaltiger Gabelspaghetti, tragischer Tomatensugo und mehrkörnigem Mais. Das Ganze fixiert auf mehrsträngigem Mangold."

Aus Essensresten Neues erstellen, kommt bei den Followern des Kanals gut an: "mensa.fudprn" hat schon weit über 2500 Abonnenten, Tendenz steigend. Doch die Bilder, so die Initatoren des Kanals, seien nicht dazu gedacht, Kantinenessen oder die spezielle Mensa in Kassel selbst schlecht zu machen. Die Komik der Motive stehe im Vordergrund, so die Urheber in der "Hessische Niedersächsische Allgemeine".

