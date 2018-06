Wie ein perfekter Tag glücklich macht

Gibt es den perfekten Tag? Ja, behaupten zwei Forscher. Christian Kroll von der Jacobs University Bremen und Sebastian Pokutta vom Georgia Institute of Technology (USA) präsentierten im „Journal of Economic Psychology“ ein Modell des perfekten Tages - sogar mit minutengenauen Zahlen.

106 romantische Minuten mit dem Partner, 82 Minuten mit Freunden, 78 Minuten entspannen. Das sind die größten Bausteine des perfekten Tages.

Allerdings tauchen auf der Liste auch Tätigkeiten auf, die man nicht unbedingt an einem perfekten Tag vermuten würde. So gehören auch dazu 47 Minuten Hausarbeit, 36 Minuten arbeiten und 33 Minuten pendeln. Allerdings gibt es das Modell nur für Frauen.

Weniger arbeiten, mehr romantische Zeit mit dem Partner

Der Grund: Die beiden Forscher stützten sich bei ihrem Modell auf eine 2004 in den USA durchgeführte Befragung. Dabei sollten knapp 1000 berufstätige Frauen aufschreiben, was sie am Tag wie lange gemacht und wie sich dabei gefühlt hatten. Die beiden Forscher haben für ihr Modell die einzelnen Tätigkeiten mit der Zufriedenheit dabei kombiniert.

(Falls Ihnen die Grafik nicht angezeigt wird, klicken Sie hier.) (hei)