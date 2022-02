Wie die Schildkröten-Polizei die gepanzerten Glücksbringer schützt

Klein, weiß und leicht sind sie, wie ein Pingpong-Ball. Doch hält man sie in der Hand, spürt man den Unterschied: Sie sind unglaublich zerbrechlich. Ihre Schale ist weich, wäre man unachtsam, könnten man sie leicht zerdrücken. In ihnen wachsen innerhalb von rund zwei Monaten – gut geschützt in einem Nest rund einen halben Meter unter dem weißen Sand vergraben – kleine Meeresschildkröten heran. Wenn sie schlüpfen, finden die 20-Gramm-Leichtgewichte schnell ihren Weg ins Meer.

Sind sie dann nach Jahrzehnten erwachsen, kommen die Weibchen immer wieder an denselben Ort zurück, um selbst ein Nest zu bauen und genau an ihrem eigenen Geburtsort ihre Eier abzulegen. Dieser Kreislauf existiert seit rund 225 Millionen Jahren, denn Meeresschildkröten sind die ältesten noch lebenden Reptilien und bevölkern seitdem die Meere. Sechs der sieben Arten stehen mittlerweile auf der Roten Liste und sind vom Aussterben bedroht.

Kreislauf des Lebens darf nicht unterbrochen werden

Damit dieser Kreislauf des Lebens nicht unterbrochen wird, kümmern sich inzwischen vielerorts Umweltschützer um die Tiere und ihre Brut. So ist beispielsweise an der Ostküste Kenias die Tiwi Turtle Police im Einsatz. Die Schildkröten-Polizei „patrouilliert“ seit 2018 tagtäglich an einem zwölf Kilometer langen Strandabschnitt namens Tiwi Beach südlich von Mombasa, um die bedrohten Tiere zu schützen. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von neun ehemaligen Fischern, die von der kenianischen Naturschutzbehörde Kenia Wildlife Service speziell für diese Tierschutzarbeit ausgebildet wurde. Dafür erhalten sie ein kleines monatliches Gehalt.

Es ist kurz nach Sonnenaufgang, als sich Said Hamisi Mwaoto gemeinsam mit seinen Kollegen aufmacht: In der Nacht hat eine Grüne Meeresschildkröte ein rund 60 Zentimeter tiefes Nest gebaut und ihre Eier abgelegt. „Leider ist das viel zu nah am Wasser“, erklärt der 63-jährige Said. Bei der nächsten Flut würden die Wellen das Gelege zerstören. „Es geschieht leider immer öfter, dass wir Nester umsiedeln müssen, denn durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel. Die Schildkröten legen jedoch ihre Eier immer genau dort ab, wo sie selbst geschlüpft sind – und das ist eben nun im Flutbereich“, sagt der Kenianer und fügt hinzu: „Die Klimaerwärmung ist eine Veränderung, auf die die Schildkrötenweibchen nicht reagieren können.“

Eier vorsichtig umsiedeln

So geht es vorsichtig ans Ausbuddeln: In etwa 30 Zentimetern Tiefe stößt Kollege Juma Abdallah Majepo auf die oberste Schicht Eier. Sorgsam nimmt der Tierschützer ein Ei nach dem anderen aus dem Nest und legt sie in einen mit Sand gefüllten Plastikschüssel. Insgesamt 107 Eier wandern in den Behälter und werden dann an einen höher gelegenen sicheren Strandabschnitt getragen, um dort in derselben Tiefe wieder eingegraben zu werden. Dieser Strandabschnitt gehört zur Coconut Beach Lodge. Lodge-Inhaber Frank Wirth unterstützt die Tiwi Turtle Police und hat hier 300 Meter Strand speziell zum Schutz der Meeresschildkröten zur Verfügung gestellt. „Das ist quasi unsere Schlüpfzone“, erklärt seine Tocher Maisha Wirth, die das Projekt mit ihrer Maisha Madrugada Stiftung selbst gegründet hat. Besondere Unterstützung erhält die Schildkröten-Polizei außerdem von der deutschen Stiftung proWIN pro nature, an die man auch projektbezogen spenden kann.

Hilfe ist dringend nötig, denn der Mensch hat die Tiere an den Rand der Ausrottung gebracht. Meeresschildkröten haben bereits Dinosaurier und Kontinentalverschiebungen, Eiszeiten, Seebeben und andere Naturkatastrophen überlebt. Doch der Mensch hat sie seit Jahrhunderten gejagt – aufgrund ihres Fleisches, ihrer Eier und ihrer Panzer. Zwar sind sie mittlerweile sowohl durch innerstaatliche Gesetze als auch internationale Konventionen wie das Washingtoner Artenschutzübereinkommen streng geschützt. Doch besonders in den asiatischen Ländern ist das Fleisch auch heute noch sehr begehrt – selbst Verbote, empfindliche Strafen und hohe Schwarzmarktpreise schränken den illegalen Handel kaum ein. Schildkrötenleder und das Schildpatt der Panzer stehen ebenfalls hoch im Kurs, vor allem in Japan, wo sie als Glücksbringer gelten.

Meeresschildkröten sind Opfer der Fischereiindustrie

Meeresschildkröten werden zudem immer wieder Opfer der Fischereiindustrie: „Schätzungen zufolge landen jährlich mehr als 250 000 Meeresschildkröten ungewollt in den Netzen der Fangflotten und verenden“, schreibt der WWF. Daneben gefährdet die zunehmende Meeresverschmutzung ihr Überleben. So können die Tiere die im Wasser treibenden Plastiktüten nicht von den Quallen unterscheiden, die sie gerne essen. Vielfach sterben sie qualvoll an den unverdaulichen Plastiktüten.

Auch ohne Menschen sind die Gefahren vielseitig: Vögel, Krebse und Fische fressen die kleinen Schildkröten oft schon kurz nach dem Schlupf. So wird von den Jungtieren im Durchschnitt nur eines von 1000 das fortpflanzungsfähige Alter von 20 bis 30 Jahren erreichen. Auf ihren Wanderwegen zwischen den Erdteilen legen die Meeresschildkröten riesige Entfernungen zurück, kommen aber zur Eiablage immer wieder zu dem Strand zurück, an dem sie selbst geschlüpft sind. Von welchen Einflüssen sie dabei geleitet werden, ist bislang nicht geklärt.

Klimaerwärmung als Bedrohung

Eine weitere Bedrohung ist die Klimaerwärmung. Denn das Geschlecht der Schildkröten entwickelt sich nach der Außentemperatur: Ist das Nest wärmer als 30 Grad, schlüpfen Weibchen, ist die Temperatur niedriger, sind es Männchen. Das ist ein großes Problem, denn mittlerweile ist der Anteil der Weibchen weit höher als der der männlichen Schildkröten. In Australien hat man bei einer Grünschildkrötenpopulation festgestellt, dass das Verhältnis derzeit sogar 116 zu 1 ist.

Corona hat auch hier negative Auswirkungen

„Hier in Kenia gelten die Eier bei einigen Volksstämmen entlang der Kenianischen Küste immer noch als Delikatesse – sie werden ausgebuddelt und in den Dörfern verkauft, obwohl es illegal ist. Das kann Said Hamisi Mwaoto bestätigen: „Auf dem Markt bringt ein Kilo Schildkröteneier etwa 300 kenianische Schilling, umgerechnet 2,30 Euro. Bei einem Durchschnittseinkommen der Kenianer von 490 Euro im Monat ein kleiner Nebenverdienst. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren, in denen durch die Corona-Pandemie die Touristen ausblieben, verloren viele Kenianer ihre Jobs oder hatten kaum Einkommen, sodass nicht nur der Eierdiebstahl, sondern auch die Wilderei zunahmen.

Am Tiwi Beach sind die grün-gepanzerten Reptilien jedoch in guten Händen – das machen auch die steigenden Zahlen der Nester und geschlüpften Tiere deutlich. „Im Jahr 2020 zählten wir 61 Nester mit einer Anzahl zwischen 79 und 157 Eiern. 2021 waren es schon 97 Nester“, freut sich die 19-jährige Maisha. Für sie ist der Schutz der Natur und ihrer Lebewesen eine Lebensaufgabe geworden: „Der Mensch ist der Grund, warum diese einzigartigen Tiere vom Aussterben bedroht sind. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir alles dafür tun, die Schildkröten zu schützen. Ich komme aus einer Familie, für die Natur- und Tierschutz eine hohe Priorität hat, und mir liegt dieses Projekt sehr am Herzen.“