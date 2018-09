Wie die Digitalisierung unsere Gesundheit bestimmt

Kein Thema wird im Gesundheitswesen so stark diskutiert, nur wenige Themen werden uns in einer älter werdenden Gesellschaft derart beschäftigen: E-Health, was so viel wie die Digitalisierung des Gesundheitswesens bedeutet. Dabei besteht die Chance zu einer individuellen, ganz persönlichen Behandlung des Patienten, ja die Aussicht auch schwere Krankheiten irgendwann auszurotten.

„Die entscheidende Rolle spielen dabei Daten“, sagte Andreas Knoch, Wirtschaftsredakteur der „Schwäbischen Zeitung“ und Moderator zu diesem Komplex beim Bodensee Business Forum (BBF) in Friedrichshafen, um gleich hinzuzufügen: „Und zwar sehr sensible Daten“ - nämlich jene ganz persönlichen aus der Krankengeschichte eines jeden Menschen. Doch zu den Chancen und Risiken riesiger Datenmengen später - stellt sich doch hierzulande erstmal eine ganz andere Frage: „Ist unser Gesundheitssystem nicht ein analoges Wesen, man denke nur an die Beziehung Arzt und Patient?“, so der Moderator.

Manfred Lucha, Landesminister für Soziales und Integration, schränkt ein: „Digitalisierung heißt nicht unpersönlich“. Die emphatische Beziehung zwischen Patient und Arzt bleibe bestehen. „Aber Therapien und Behandlungen können künftig viel zielgerichteter ausfallen.“

Joachim Schulz, Vorstandsvorsitzender des Medizintechnikherstellers Aesculap aus Tuttlingen, bezweifelt, ob es diese Nähe heute überhaupt in jedem Fall gibt: „Wie unpersönlich ist es denn, wenn die Wartezimmer voll sind und der behandelnde Arzt unter Stress steht?“ Auch er sieht durch die Digitalisierung die Chance zu einer Qualitätsverbesserung. Weg von der üblichen „08/15-Behandlung von der Stange.“

Der Weg dahin ist allerdings noch weit, Anfänge sind allerdings gemacht. Etwa mit dem vom Land geförderten Projekt DocDirekt, eine telemedizinische Fernberatung und -benhandlung durch den Arzt über Telefon, Videotelefonie und Chat. „Wie haben eine erstaunliche Annahme des Angebots in den Modellregionen Stuttgart und Tuttlingen“, versichert Lucha. Die Folge: „Wir werden das Projekt auf das ganze Land ausbreiten.“