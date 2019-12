Wie das Video zu George Michaels „Last Christmas“ in der Schweiz entstand

Saas-Fee - Hoppelnder Synthesizersound, bimmelnde Schlittenglöckchen: „Last Christmas I gave you my heart“, schmachtet eine samtene Männerstimme. Ihr Besitzer fährt im Jeep vor, steigt aus mit zementierter blonder Föhntolle und Zahnpastalächeln. Winke-winke hoch zu Freunden in quietschbunten, sackartigen Daunenmänteln an einer Gondelbahn. So beginnt das Video zu „Last Christmas“, dem größten Hit des britischen Popduos Wham!, veröffentlicht am 15. Dezember 1984.

Philippe Zurbriggen schaut’s auf dem iPhone seiner Tochter an und lächelt versonnen: „Lackschuhe trug einer von denen, ist beim Aussteigen dauernd in den Schnee geplumpst – leider haben sie’s rausgeschnitten.“ Der heute 61-jährige Inhaber eines Souvenirladens im schweizerischen Saas-Fee hatte damals, im November 1984, den einzigen Jeep im Ort und wurde deshalb von der Filmcrew für die ganze Drehwoche gebucht – auch als Chauffeur von George Michael: „Der fläzte seine Füße immer aufs Armaturenbrett und rauchte merkwürdig süße Zigaretten“, raunt Zurbriggen: „Wahrscheinlich hat er mich deshalb morgens beim Abholen nie erkannt.“

Rein in die Gondel, rauf zum Berg geht’s im Video für Wham! und Freunde – zu einem Chalet zwecks gemeinsamer Weihnachtsfeier. „Stimmt nicht“, sagt Charly Schmidt, damals Kabinenführer der Bergbahn, heute Chef der örtlichen Bowlingbahn: „Die Felskinn-Gondel führt auf 3000 Meter, direkt ins Gletscher-Skigebiet – Chalets gibt’s da oben nicht.“

Beat Anthamatten bestätigt dies. Der Ex-Tourismus-Chef von Saas-Fee weiß um das Pfund, mit dem Saas-Fee wuchert: 300 Sonnentage und 42 Wochen Schnee. Wegen dieser Frau-Holle-Garantie kamen schon Wham! nach Saas-Fee – in einer Stretch-Limousine. „Die haben wir gleich auf den Parkplatz abgeschoben, denn unser Ort war schon damals autofrei“, erzählt Beat Anthamatten. Durch die engen Gassen mit teils wunderschönen, Jahrhunderte alten Holzhäusern surren bis heute nur Elektrobusse und –autos.

Immerhin, Fünf-Sterne-Luxus konnte Saas-Fee den verwöhnten Popstars damals schon bieten – im kurz zuvor eröffneten Walliserhof, dem heutigen Hotel Ferienart. George Michael bezog die Adlerhorst-Suite mit eigener Sauna und Whirlpool. An der Rezeption schwärmte die damals 20-jährige Sybille Meyer sofort für den smarten Beau. „Bis ich ihn auf dem Flur traf – ungeschminkt“, erinnert sich die heutige Betreiberin des Hotels Elite: Komplett bräunungscremefrei war er dann doch nicht mehr ihr Traumtyp. Andrew Ridgeley, zweiter Wham-Mann, wollte im Hotel möglichst weit von George Michael entfernt wohnen. Gemeinsame Fotos der beiden aus Saas-Fee gibt es nicht. „Die hatten sich zwei Jahre vor der Trennung schon verkracht“, ist sich Beat Anthamatten sicher. Pikant – angesichts der damals zu drehenden Video-Handlung: In „Last Christmas“ verschenkt George Michael sein Herz an eine Frau, sie jedoch hat tags drauf schon einen anderen – gespielt von Andrew Ridgeley. Mit diesem Lover taucht sie nun – ein Jahr später – zur Gruppenweihnachtsfeier in Saas-Fee auf. Diese Geschichte garantierte im Video reichlich Schmacht- und Schmollblicke, Knistern nicht nur im Kamin, sondern auch zwischen den toupierten Schulterpolster-Schönlingen.

Gedreht wurde all das vor einem Chalet und im heutigen Kulturzentrum am Ortsrand. Dorthin kommt, wer auf den Spuren eines anderen Promis wandelt: Schriftsteller Carl Zuckmayer lebte seit 1957 hier und wurde nach seinem Tod 1977 mit einem Wald-Wanderweg geehrt. Der bietet Spaziergängern einen 1a-Panoramablick auf das verschneite Saas-Fee und ist Teil einer kurvigen Rodelstrecke, die jeden Hobby-Hackl-Schorsch begeistert. Doch für die Wham!-Crew war 1984 die Dorfstraße schon Herausforderung genug. Denn beim Transport vom Hotel zum Drehort verschwand die Brosche, die George Michael seiner Angebeteten „Last Christmas“ schenkte und die im Video groß zu sehen sein sollte. Stefan Zurbriggen fegte und harkte mit fünf Helfern jeden Quadratzentimeter des Weges ab: „Alle im Dorf haben uns ausgelacht, gefunden haben wir die Brosche – angeblich ein Erbstück von George Michaels Oma – nach Stunden vorm Hotel.“

Eine solche Aufregung hat der heutige Inhaber eines Sportgeschäfts nie wieder erlebt, obwohl reichlich Promis nach Saas-Fee kommen: Tina Turner, Michelle Hunziker, Nena oder Seal. Sie alle genießen den zwischen reichlich Viertausendern wie hingegossen daliegenden Gletscher, sie kommen gern in urige Hütten wie die Gletschergrotte, wo man draußen auf ausrangierten Motorrädern mit Schafffellbezug sein Weißbier schlürft. Vor allem aber schätzen Promis die Diskretion und Abgeschiedenheit des Ortes. Die musste Wham! noch etwas rustikal durchsetzen lassen: Philippe Zurbriggen nämlich wollte nach Tagen des Chauffeur-Daseins quasi beim Apres-Dreh mit George Michael anstoßen. Dazwischen funkten dann unmissverständlich zwei Bodyguards: „Kein Zutritt, zieh Leine!“, bekam Zurbriggen zu hören. Robert Anthamatten, ein weiterer Helfer beim Dreh hatte mehr Glück: Der damals 15-Jährige schleppte George Michael die Koffer in die Suite und fuhr Gulasch zum Set. Dafür ergatterte er ein Autogramm von dem Superstar – sogar auf seiner Skiweste. Die jedoch übergab Mutter Anthamatten wenig später beherzt der Altkleidersammlung.