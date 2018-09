WHO: Zeichen für weniger Ebola-Fälle im Kongo

In Stetten am kalten Markt ist am Montagvormittag ein toter Säugling gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag gemeinsam mitteilten, fand ein Zeuge das tote Neugeborene bei Arbeiten in seinem Waldstück im Ortsteil Frohnstetten.

Zur Klärung der genauen Todesursache, Todeszeitpunkt und Alter des Säuglings wurde von der Staatsanwaltschaft Hechingen beim zuständigen Amtsgericht die Obduktion des Neugeborenen beantragt.