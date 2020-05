WHO Europa warnt vor Zunahme der häuslichen Gewalt

Er hat als Vorsitzender der Kreisärzteschaft die Corona-Teststation in Ravensburg und die Fieberambulanz in Weingarten aufgebaut. Dann erkrankt Hans Bürger selbst an Covid-19. Und zwar schwer. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erläutert er, wie die Krankheit bei ihm verlaufen ist.

Bei welcher Gelegenheit sich der 57-jährige Internist Mitte oder Ende März mit dem neuen Sars-Virus infiziert hat, weiß er nicht. Er glaubt aber nicht, dass es während seiner Arbeit in der Corona-Teststation war, was ja die naheliegendste ...