WHO beruft wegen des neuen Virus in China Notfallausschuss ein

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein drei Jahre alter Junge ist am Montagmittag in der Rems in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) vermutlich ertrunken. Nach Angaben der Polizei war das Kind zusammen mit seiner Kindergartengruppe auf einem Spielplatz, der sich am Ufer der Rems befindet.

Der Junge habe sich unbemerkt von der Gruppe entfernt und sich wohl in Richtung Ufer begeben, teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. Auf dem Spielplatz seien 19 Kindergartenkinder und drei Aufsichtspersonen gewesen, sagte ein Sprecher der Stadt Schwäbisch Gmünd am Abend.