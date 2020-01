WHO beruft wegen Coronavirus Notfallausschuss erneut ein

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuen Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation erneut den Notfall-Ausschuss einberufen. Das teilte die WHO mit. Der Ausschuss berät die WHO in der Frage, ob eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen werden soll. Damit verbunden sind konkrete Empfehlungen, wie alle Länder der Welt einer weiteren Ausbreitung vorbeugen können.