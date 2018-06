WhatsApp-Kettenbrief warnt vor Video und Update

Ein Kettenbrief macht bei WhatsApp aktuell die Runde: Ein Video mit dem Betreff "martinelli" und ein angebliches Update für "WhatsApp Gold" sollen zu einem Hack des Handys führen und das Smartphone danach nicht mehr zu reparieren sein. Sogar die Nachrichten sollen darüber berichtet haben, heißt es in einer Version des Kettenbriefs.

Doch mehr ist es nicht: ein Kettenbrief. Nach Angaben von mimikama.at, einem Portal, das immer wieder Fakes offenlegt, gibt es das Video gar nicht. Und auch das Virus ist frei erfunden.

Zuerst in Spanien

Der Kettenbrief hält sich hartnäckig: Er wurde schon 2017 in Spanien in Umlauf gebracht und nach Angaben von mimikama.at millionenfach in Großbritannien und Italien geteilt.

Allerdings ist dort weder das beschriebene Virus, noch ein Video mit dem Betreff jemals wirklich bei einem Nutzer angekommen.

"WhatsApp Gold" - das gab es wirklich

"WhatsApp Gold" hingegen war vor einigen Jahren eine tatsächliche Gefahr. Dahinter verbarg sich eine gefälschte Version des Messengers. Aber auch diese Warnung aus dem Kettenbrief können WhatsApp-Nutzer momentan gelassen sehen - sie ist nicht mehr aktuell.

Wer den Kettenbrief erhält, kann ihn also einfach ignorieren und jene Freunde und Verwandte, die ihn weitergeleitet haben, darauf hinweisen, dass es sich in diesem Fall um ein Fake handelt.

Allerdings verbreitet sich Schadsoftware und Datendiebstahl immer wieder über WhatsApp. Deshalb sollten Nutzer nie auf Links klicken, die Tippfehler oder Zeichen aus anderen Sprachen enthalten oder von unbekannten Nummern geschickt wurden.