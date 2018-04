WhatsApp erhöht Mindestalter für Nutzung auf 16 Jahre

Kinder lachen, Musik tönt über die Wiese, es riecht nach Bier und Bratfett. Die Sonne scheint bei sommerlich warmen 28 Grad, das Wasser reflektiert die Strahlen. Immer wieder hört man ein Klatschen und Platschen im Wasser – gefolgt von Kreischen. Jugendliche kabbeln sich auf dem Floß, das mitten im Wasser treibt, schubsen sich spielerisch hinein. Wenn Günther Sterk an das Waldbad Baienfurt denkt, sind all diese Eindrücke sofort wieder präsent. Er schmeckt das Eis auf der Zunge, hat den Geruch der Bratwurst in der Nase und sieht sich und seine ...