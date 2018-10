WhatsApp entwickelt angeblich neuen „Ferienmodus“

Der beliebte Nachrichtendienst WhatsApp könnte schon bald um ein weiteres Feature reicher sein. Wie der Blog "WABetaInfo" mitteilte, arbeite man an einer Art "Urlaubs-Modus" ("Vacation Mode"), der dafür sorgen soll, dass das Smartphone im Urlaub auch wirklich stumm bleibt und unliebsame Kontakte nicht nerven können.

Demnach soll der Urlaubs-Modus für Whatsapp bereits seit Monaten in Arbeit sein. Schaltet man den Modus ein, sollen archivierte Chats auch wirklich im Archiv bleiben. Auch dann, wenn neue Nachrichten darin empfangen werden. So könne man im Urlaub wirklich abschalten, heißt es in dem Beitrag.

WhatsApp is developing a Linked Accounts feature, Vacation and Silent Modes!???? ????????https://t.co/K1BGw1Guov— WABetaInfo (@WABetaInfo) 17. Oktober 2018

Über den Ferienmodus solle man aber nicht nur Chats, sondern auch Kontakte stummschalten können. Besonders dann praktisch, wenn man mit bestimmten Chatkontakten nicht immer schreiben möchte, man diese aber nicht sofort blockieren wolle.

Beenden User den Urlaubsmodus, werden laut des Berichts die Nachrichten im Anschluss aber angezeigt. Sie gehen also nicht verloren. Wann das Feature für WhatsApp-Kunden auf allen gängigen Smartphones kommt, ist nicht bekannt.

Ebenfalls in der Entwicklungsphase ist dem Bericht zufolge ein sogenannter "Silent Mode", der dafür sorgt, dass stummgeschaltete Gruppen auch stumm bleiben und bei neuen Nachrichten kein Hinweis auf dem Startscreen des Smartphones zu sehen ist.

Bisher führten Hinweise nach neuen Nachrichten aus stumm geschalteten Konversationen die User häufig in Versuchung, die App zu öffnen, um dann festzustellen, dass nur neue Nachrichten aus eben jenen Kontakten, die man eigentlich stumm halten wollte, eingelaufen sind.