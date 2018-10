Werder Bremen schlägt Wolfsburg mit 2:0

Die Siegesserie der Ravensburg Towerstars hält an. Mühsam war es allerdings am Freitag vor knapp 2900 Zuschauern in der Eissporthalle. Die Heilbronner Falken waren in der Deutschen Eishockey-Liga 2 ein unbequemer Gegner. Doch letztlich setzte sich Ravensburg mit 3:2 nach Verlängerung durch und feierte den siebten Sieg im siebten Spiel.

Die Heilbronner zeigten erfrischendes Offensiveishockey. Mit viel Tempo und Zug zum Tor sorgten die Falken für Gefahr.