Wer will den Bikini von Honey Rider haben?

Der weiße Bikini wird am 12. November im Rahmen der Auktion „Icons and Legends of Hollywood“ in Los Angeles versteigert. Das Mindesgebot beträgt schlappe 300.000 US-Dollar.

Ursula Andress trug ihn, als sie 1962 als Honey Rider im ersten James-Bond-Film „007 jagt Dr. No“, mit Tauchmesser und Muschel ein Liedchen trällernd, dem Meer entstieg. Der kürzlich verstorbene Sean Connery und die in der Schweiz lebende Ursula Andress schafften damit ihren Durchbruch zu absoluten Weltstars und genau diese Szene war auch der Wegbereiter für den weltweiten Siegeszug des aus moralischen Vorbehalten davor heftig umstrittenen Bikinis.

In der Auktion, an der man auch online teilnehmen kann, sollen mehr als 900 historische Hollywood-Originale den Besitzer wechseln: darunter Marilyn Monroes getigertes Abendkleid aus „Das verflixte 7. Jahr“ sowie zwei Badekleider von Elizabeth Taylor und Sophia Loren.