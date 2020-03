Wer schläft, verliert!

Nun hat das Corona-Virus auch den Landkreis Tuttlingen erreicht: Wie das Landratsamt des Landkreises Tuttlingen mitteilt, liegen seit Freitag drei positive Fälle vor. Zwei der Personen stammen aus Tuttlingen, eine aus Spaichingen.

Alle drei Fälle wurden am Freitagabend durch Labornachweise als gesichert bestätigt. Die erkrankten Personen wohnen in Tuttlingen und Spaichingen. Zwei von ihnen haben sich möglicherweise beim Skifahren in Südtirol und in Österreich infiziert.