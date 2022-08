Wenn Robben durchs Haus robben

Auch wenn wir hier in Europa gerade glauben, dass die Umstände fast schlimmer nicht sein könnten mit all den Krisen, gibt es am anderen Ende der Welt auch Probleme. Zum Beispiel in Neuseeland. Dort kam es neulich zu einem merkwürdigen Übergriff auf eine Hauskatze. Selbige wurde gemäß eines Berichts des „Guardian“ von einer jungen Fellrobbe belästigt. Das fehlgeleitete Meerestier verschaffte sich durch die Katzenklappe Zutritt zum Haus, in dem sich die Zusammenkunft mit Coco, so heißt die Katze, ereignete.

Die Katzenbesitzer berichten, dass Coco diese Begegnung nicht ohne Trauma überstanden habe. Ein Meeresbiologe gab zudem zu Protokoll, dass die niedlich aussehenden Robben durchaus gefährlich sein können. Und Menschen und anderen Haustieren durch kräftiges Zuschnappen empfindliche Verletzungen zufügen können. Zur Verwunderung der heimgesuchten Familie hat sich die Robbe im Haus aber vorbildlich verhalten. Sie sei ihrer Natur gemäß lediglich ein bisschen durch die Zimmer gerobbt. Habe aber weder Einrichtungsgegenstände zerstört, noch die Teppiche besudelt. Ein Verhalten also, an dem sich so manch junge Katze oder Hundewelpe ein Beispiel nehmen kann.

Bevor nun hiesige Hausbesitzer ihre Katzenklappen verkleinern oder schließen: In unseren Breiten kommen Fellrobben nur sehr selten vor. Dafür gibt es eine Reihe anderer Tiere, die sich mühelos Zutritt verschaffen. Zu nennen wären zum Beispiel Ratten, Dachse, Biber oder Igel. Was in so einem Fall zu tun ist – da sind sogar Meeresbiologen überfragt. (nyf)