Wenn Papa alles vergisst: Was Alzheimer für einen Sohn bedeutet

„Hallo, mein Name ist Oskar, ich bin 15 Jahre alt. Als ich elf Jahre alt war, hat mein Vater Alzheimer bekommen.“ So beginnt Oskar Seyferts Buch über seinen Vater. Es ist ein besonderes Buch. Ein Buch, das nur ganz wenige Menschen hätten schreiben können. Zwar leben nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland, doch rund zwei Drittel von ihnen sind 80 Jahre oder älter. Bei Frauen und Männern, die unter 64 Jahre alt sind, erkrankt nur jede(r) Tausendste. Oskars Vater ist einer von ihnen. Er war 54 Jahre alt, als die Krankheit, die Zellen des zentralen Nervensystems absterben lässt, bei ihm diagnostiziert wurde.

Oskar Seyfert ist 15 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Hamburg. Wenn er nicht gerade ein Buch schreibt, spielt er gerne Fußball, macht Krafttraining oder beschäftigt sich mit Philosophie. (Foto: Marianne Moosherr)

Oskar ist eines der wenigen Kinder, die in jungen Jahren miterleben müssen, wie ein Elternteil zunächst vergesslicher und mit fortschreitender Krankheit kognitiv und körperlich immer schneller abbauen wird. Irgendwann wird Oskars Vater nicht mehr alleine essen können und seinen eigenen Sohn nicht mehr erkennen. Da die unheilbare Krankheit zudem zu einer deutlich verkürzten Lebenserwartung führt, wird Oskar seinen Vater früh verlieren. Das weiß er auch. Ein trauriges Kind ist der 15-Jährige dennoch nicht. Selbstmitleid kennt er nicht. Voller Trotz sagt er: „Ob man eine gute Kindheit hat, hängt nicht nur davon ab, ob man einen gesunden Vater hat.“ Seinem Buch gab er sogar den Titel „Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben“.

Vier Jahre mit der tückischen Krankheit

Als seine Eltern ihm, seiner kleinen Schwester und seinem kleinen Bruder vor vier Jahren erklärten, dass ihr Vater an Alzheimer erkrankt sei und nicht mehr als Arzt arbeiten könne, war das für den damals elfjährigen Oskar zunächst keine Katastrophe: „Dann wirst du zumindest mehr zu Hause sein und mehr Zeit haben“, war nach seiner Erinnerung eine seiner ersten Reaktionen. Seitdem sind vier Jahre vergangen. Vier Jahre, in denen Oskar viel Zeit mit seinem Vater verbracht, viel über die tückische Krankheit nachgedacht und ein Buch geschrieben hat, das vor wenigen Tagen im Westend Verlag erschienen ist.

Als Oskar klein war, war sein Vater für ihn nicht nur der beste Papa der Welt, sondern auch sein größtes Vorbild. „Er wusste so viel und hat als Arzt Menschenleben gerettet. Ich habe ihn bewundert und verehrt. Jetzt ist es mir leider nicht mehr möglich, diese Sammlung an tollen Erinnerungen zu erweitern, weil die Krankheit meinen Vater daran hindert, Dinge zu tun, die ihn für mich zum Vorbild machen können“, sagt Oskar. Die Härte in seiner Stimme scheint ihn selbst zu erschrecken. Nach einem kurzen Schweigen schiebt er hinterher: „Vielleicht werde ich ihn später mal dafür bewundern, wie er mit der Krankheit umgegangen ist.“

Obwohl er noch ein Kind war, als bei seinem Vater Alzheimer diagnostiziert wurde, analysiert er die Veränderungen, die die Erkrankung seines Vaters für ihn und seine Familie bedeuten, mit einer für sein Alter fast erschreckenden Schonungslosigkeit. Oskar weiß, dass mit der Krankheit seines Vaters ein Schatten auf das sorgenlose Familienleben im großen Haus in Hamburg gefallen ist. Er weiß, dass es seine Mutter oft an ihre Grenzen bringt, sich um seinen Vater, ihn und seine beiden jüngeren Geschwister zu kümmern und nebenbei voll zu arbeiten. Doch was andere Familien zerrissen hätte, hat Oskar noch enger mit seinen Eltern und seinen Geschwistern zusammengeschweißt. „Sonst hätte die Krankheit ja gewonnen“, sagt Oskar.

Das Pflegeheim wird unumgänglich

Trotzdem ist dem 15-Jährigen bewusst, dass sie vielleicht schon sehr bald nicht mehr als vollständige Familie zusammenleben können, dass sein Vater irgendwann in einem Pflegeheim leben muss. „Meine Mutter hat sich vorgenommen, dass wir ihn erst in eine Einrichtung bringen, wenn er es nicht mehr richtig realisiert. Das wird es für ihn und für uns leichter machen“, sagt Oskar. Er hofft, dass er und seine Familie seinen dementen Vater noch einige Jahre zu Hause pflegen können. Er sagt jedoch auch: „Wenn die Krankheit sich total rasant entwickelt und er in einem halben Jahr so verpeilt ist, dass er gar nichts mehr hinkriegt, dann müssen wir uns natürlich früher etwas überlegen.“

Ganz gleich, wo sein Vater lebt, für Oskar steht fest, dass er ihn immer lieben wird – und dass sein Vater ihn lieben wird. Zumindest, so lange es ihm möglich ist. „Es macht mir Angst, dass er eines Tages vergessen wird, dass er mich liebt“, sagt Oskar nachdenklich.

Damit die fortschreitende Krankheit seines Vaters nicht zu viel Macht über ihn erlangt, widmet sich Oskar seinen Hobbys. Er spielt Fußball, macht Krafttraining und beschäftigt sich mit Philosophie. Aber manchmal ist dieser Alzheimer stärker als der Sport und das Denken. Oskar wehrt sich gegen die Traurigkeit so gut er kann, dennoch kommt es vor, dass das dunkle Gefühl stärker ist. Wie kam es trotzdem zum Buchtitel? Warum hält Oskar es für ein Privileg, einen kranken Vater zu haben? „Meine Geschwister und ich müssen uns täglich anstrengen, um mit der Krankheit klarzukommen. Dadurch werden wir abgehärtet. Weil wir Erfahrungen gemacht haben, die andere Kinder und Jugendliche nicht gemacht haben, sind wir tougher. Das kann einem später im Leben helfen“, glaubt der Zehntklässler.

Ein 15 Jahre älterer Freund hat einmal zu Oskar gesagt: „Wenn du in deiner Kindheit überhaupt keine Probleme hattest, ist genau das dein Problem.“ Oskar hat genug Probleme. Den Spruch fand er dennoch gut und hat ihn sich gemerkt. In seiner eigenen Version lautet er jetzt: „Ich denke, dass es gut für den Charakter ist, wenn man in seiner Kindheit größere Herausforderungen bestehen musste, als nur das Seepferdchen-Abzeichen zu machen.“

Was wird aus den Erinnerungen?

Während die Krankheit Oskars Vater immer mehr Erinnerungen raubt, macht Oskar sich schon jetzt Gedanken darüber, wie er ihn in Erinnerung behalten möchte. „Eigentlich hofft man ja immer, dass nur die guten Erinnerungen übrig bleiben. Aber das hieße, die Krankheit zu verdrängen. Doch sie wird bei den Erinnerungen an die letzten Jahre meines Vaters im Vordergrund stehen“, befürchtet Oskar. Auch um die alten, die guten Erinnerungen festzuhalten, hat er ein Buch geschrieben. Sein Vater hat noch bewusst mitbekommen, wie Oskar an dem Manuskript arbeitete. „Er fand es gut, und hat mich dafür gelobt. Aber ich weiß nicht, ob er es inzwischen vergessen hat. Lesen konnte er es leider nicht mehr. Dafür reicht seine Aufmerksamkeit nicht mehr“, berichtet der junge Autor.

Und dann kommt er noch einmal auf den Tod zu sprechen. Oskar: „Ich weiß nicht, ob ich an den Himmel glaube. Aber sollte mein Vater dort hinkommen, fände ich es schön, wenn er mich dann von dort oben sieht.“