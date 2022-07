Wenn Katastrophen sich neutralisieren

Trotz des Hangs zum Herummosern: Wenn manche Katastrophen zusammentreffen, können sie sich manchmal auch neutralisieren. Nehmen wir nur die Klimakrise mit potenziell hitzigeren Hitzewellen, bestehend aus einzelnen Hitzetagen. Wer draußen die schwere Luft bei 33 Grad atmet, bedarf natürlich erst recht einer veritablen Abkühlung. Gut also, wenn das Sparen von Gas nach schwäbischer Hausfrauenart dazu führt, dass die Temperatur im Freibadwasser von nichts sonst als dem Sonnenschein abhängt.

Im Winter gestaltet sich ein solches Vorhaben schwieriger. Weil von Natur aus die Situation nicht eintreten wird, dass bei Lufttemperaturen von minus zehn Grad das Wasser kuschelige 32 Grad aufweist und dampfend gen Himmel steigt. Was also tun in Anbetracht drohender Mangelzustände? Da die Menschen es offenbar als unzumutbare Zumutung sehen, sich vielleicht wärmer anzuziehen, statt im Februar in T-Shirt und Schlüpfer durch die Wohnung zu tanzen, müssen andere Ideen her.

Eine wäre natürlich, dass man sich mit hypnotischen Anstrengungen warme Gedanken macht. Bislang konnte aber noch nicht wissenschaftlich belegt werden, ob die Imaginierung einer Sauna genügt, um die kältebedingte Gänsehaut straff zu ziehen. Von verlässlicher Wirkung sollen Chilischoten sein. Wer diese auf nüchternen Magen verzehrt, kann mit einem glühenden Kopf rechnen und ohne Weiteres einen 20 Quadratmeter großen Raum für Stunden heizen. Und: Die Versorgung mit scharfen Schoten hängt zum Glück nicht von Russland ab. (nyf)